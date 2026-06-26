本田CEO為公司70年來首次虧損致歉 

日本車廠本田汽車（日：7267）上個月錄得虧損4,239億日圓（約205億港元），為70年來首次虧損，行政總裁三部敏宏周五（26日）在年度股東大會上向股東致歉。公司最新股價上漲0.99%，報1,428日圓。

受中國同行競爭影響

受電動車事業逾90億美元的重組成本及中國同行競爭影響，本田錄得「增收不增利」。截至2026年3月止之2025財年，本田錄得虧損4,239億日圓，去年同期則賺8358.37億日圓，為上市近70年來首次虧損。

日產方面，全年淨虧損為5,331億日圓，惟表現已較去年同期的6,709億日圓虧損有所改善，三部在大會上時，就公司財務表現不佳向股東表達歉意獲得支持，續任董事會成員。

此外，本田股東也批准了公司其他10位董事提名名單，其中包括9位尋求連任的董事及1位新任董事。