三星據報擬在韓投資1000萬億韓元 斥300萬億建晶片工廠

據外媒周五（26日）報道，晶片製造商三星（韓：005930）將於下周一（29日）宣佈，計劃未來10年將在韓國投資1000萬億韓元（約5.07萬億港元），其中包括在西南部地區投資300萬億韓元建設晶片工廠。不過，三星股價最新跌8.09%，報329,500韓元。

涵蓋AI數據中心等領域

報道稱，三星的投資涵蓋AI數據中心、電池和顯示器等領域，並將在與其競爭對手SK海力士（韓：000660）在內的多家公司的高階主管在總統府與李在明總統會面時宣佈，並公佈針對首爾及周邊城市以外地區的投資計畫，惟投資完成時間未有說明。

李在明日前晤三星SK海力士

此前，晶片製造商一直將生產設施集中在首爾周邊地區，現在面臨政治壓力，要求它們在韓國其他地區加大投資。

據媒體報道，總統李在明本周分別會見了三星和SK海力士的負責人，總統府表示，計劃於周一舉行公開簡報會，介紹「韓國大躍進三大項目」，會議詳情將很快公佈。

總統顧問在本周表示，韓國正與三星和SK海力士洽談下一階段半導體生產設施的大規模投資事宜 ，以滿足AI產業推動的晶片需求，兩家公司可能需要將首爾南部新晶片工廠的建設提前10多年至2034-2035年，並尋找新選址，以跟上AI發展。