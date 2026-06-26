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美式漢堡店Wendy's翻紅 00後竟未聽過?! 曾是全球第2大品牌 兩度攻港成集體回憶

商業創科
更新時間：12:41 2026-06-26 HKT
發佈時間：12:41 2026-06-26 HKT

 

美國「迷因股」（Meme Stocks）熱潮近日再起，老牌快餐連鎖店Wendy’s（WEN）成為散戶追捧對象，股價一度急升。該股周三（24日）盤中一度狂飆42%，收市仍大升26%，報7.86元，創2021年6月以來最大單日升幅。對華爾街投資者而言，Wendy’s是一隻快餐概念股；但對不少香港人來說，這個「紅髮孖辮女孩」標誌，代表的卻是一段早已消失的美式快餐回憶。Wendy’s當年曾兩度進駐香港，直至2000年全面撤出，因此不少00後表示從未聽過這個名字。

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方形漢堡打響名堂

Wendy’s由Dave Thomas於1969年在美國俄亥俄州創立，品牌名稱源自其女兒Melinda的小名「Wendy」。有別於麥當勞及漢堡王，Wendy’s以新鮮牛肉製成的「方形漢堡」打響名堂。餐廳同時提供炸雞、薯條、辣肉醬飯（Chili）、焗薯，以及招牌雪糕奶昔「Frosty」，成功在快餐界突圍而出。

高峰期全港設11店

1982年，Wendy’s首次以「得意妹」之名進軍香港，於尖沙咀等地開設分店。當時本港快餐市場正逐步西化，大眾放學、拍拖或睇戲前後到快餐店「醫肚」已成日常。相比起高度本地化的連鎖快餐店，Wendy’s憑藉方形漢堡、焗薯皮及辣肉醬飯等少見的美式選擇，為食客帶來新鮮感。

雖然首次來港僅維持約4年便結業，但品牌於1991年改以「雲狄斯」之名捲土重來，規模更勝從前。高峰期全港曾有約11間分店，遍布尖沙咀、灣仔、北角、荃灣及西貢等區，聘用近400名員工。對當年的學生及年輕上班族而言，到Wendy’s食漢堡包，多少帶點「試新嘢」及品嚐正宗美式風味的意味。

千禧年全面撤出香港

可惜踏入90年代後期，香港經歷亞洲金融風暴，消費氣氛轉弱。加上快餐市場競爭激烈，Wendy’s定價相對偏高，經營壓力逐漸浮現。至2000年初，餘下分店相繼結業，Wendy’s正式全面撤出香港市場。自此，「紅髮孖辮女孩」只留在舊餐牌、舊相片，以及港人零碎卻鮮明的味覺記憶中。不少人至今仍會憶述當年最愛的Chili及Frosty。只要舊相片一出，總有人留言：「以前係咪尖沙咀有間？」、「西貢都有分店！」甚至有港人到日本旅遊時，特意光顧以重溫舊味。

擬未來十年進軍中國

雖然在香港已成集體回憶，Wendy’s在美國仍有不少分店。2012年，Wendy's一度取代漢堡王，成為全球快餐漢堡市場的第二大連鎖店。截至2026年首季，全球共有7,251間分店，其中美國佔5,805間。在日本，品牌以「Wendy’s First Kitchen」聯名店形式經營，在東京、大阪、京都等熱門旅遊區設有76間分店，成為不少香港旅客的尋味熱點。

在日本，品牌以「Wendy’s First Kitchen」聯名店形式經營。
在日本，品牌以「Wendy’s First Kitchen」聯名店形式經營。
Wendy’s在東京、大阪、京都等熱門旅遊區設有76間分店，成為不少香港旅客的尋味熱點。
Wendy’s在東京、大阪、京都等熱門旅遊區設有76間分店，成為不少香港旅客的尋味熱點。

上月，Wendy’s在今年第一季財報中透露，中國市場為其未來國際擴張重點之一。公司已與一名具經驗的餐飲營運商簽訂新特許經營協議，計劃未來10年內在中國開設最多1,000間餐廳，再度拓展亞洲版圖。相關擴張並非由Wendy’s直接全資開店，而是透過當地夥伴投資及營運，Wendy’s則負責提供品牌、產品及營運標準。不過，公司目前尚未披露合作方身份、首批門店城市或具體開店時間表。

事實上，Wendy's 近年的銷售增長正逐漸放緩。集團去年曾警告，在整體快餐業需求疲弱下，其銷售額恐面臨零增長甚至倒退。今年較早前，公司進一步指出，受美國高通脹拖累，利潤率持續受壓，預料截至2025年第四季，全球銷售額將下跌約8.3%。為扭轉業績頹勢，前臨時財務總監庫克（Ken Cook）透露，Wendy's 計劃關閉美國約6,000間分店中最多6%的門市，期望藉此優化營運並重整旗鼓。

「寸嘴」形象網絡翻紅

有趣的是，Wendy’s在社交媒體年代成功轉型。其官方帳戶以「寸嘴」回應聞名，經常與網民及競爭對手幽默互動，令這個原本主打家庭形象的「孖辮妹」，搖身一變成為網絡世界大受歡迎的「寸嘴快餐妹」。藉着近期的迷因股熱潮，Wendy’s再次走入大眾視線，亦喚起了香港人「細個食過」、「去旅行想食返次」的快餐情懷。
 

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