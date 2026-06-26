Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大淡友Burry買入微軟長期認購期權 稱港股遭資金抽走非基本面差 加倉京東Adobe

商業創科
更新時間：11:26 2026-06-26 HKT
發佈時間：11:26 2026-06-26 HKT

電影《沽注一擲》原型投資者Michael Burry表示，買入微軟（MSFT）2028年12月到期的長期認購期權，同時加倉京東（JD）、Adobe（ADBE）及Fiserv（FISV），並回補一半Palantir（PLTR）淡倉。他認為，當前市場更多受資金流及技術性因素主導，而非基本面變差。

港股受半導體敘事拖累

Burry在Substack發文指出，港股近期下跌，主要因半導體概念吸走資金，令資金由香港轉向韓國及日本。他解釋，趨勢交易員和專注於亞洲的大型基金都在迅速重新配置資產，這種資金流向可從恒指、日本東證指數及韓國綜合股價指數走勢中反映出來。

他認為，相關壓力亦波及中概股及中國龍頭企業，使部分股份再度跌近低位。不過，他強調這更多是「技術性壓力」，並非企業基本面惡化。

沽阿里轉買京東

交易方面，Burry表示已沽出阿里巴巴（BABA），主要是出於稅務虧損安排，並將資金轉入京東。他亦指，未來或會增持美團及騰訊，因這些股份短期走勢往往同步，並預期日後會再重新買入阿里巴巴。

Burry以24.79美元加倉京東，以195.11美元加倉Adobe，並以47.55美元加倉Fiserv。

看好微軟長線價值

今次最受關注的，是Burry買入微軟2028年12月15日到期、行使價約700美元低段的長期認購期權。

Burry表示，若微軟跌至350美元水平，是買入正股的良好位置。不過，他選擇以長期認購期權部署，認為相關期權相對其看法而言仍算便宜。

Palantir淡倉只平一半

至於Palantir，Burry以107.15美元平倉一半，但仍持有認沽期權，維持其看淡立場。相關操作較似是部分鎖定利潤，而非全面轉軚。

事實上，今年以來，Burry提到的所有股票均呈現下跌趨勢。京東下跌近10%，微軟下跌逾26%。同樣，Palantir下跌近40%，阿里巴巴下跌近35%。另外兩隻股票中，Adobe下跌近45%，Fiserv下跌逾28%。 
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
影視圈
14小時前
00:59
九龍灣運動場65歲男管工被鋪瀝青工程車輾過壓車底 當場傷重不治
突發
2小時前
52歲楊恭如換新形象變大媽？  網民嘆最美亞姐仙氣盡失「認不出」  本尊高EQ回應
52歲楊恭如換新形象變大媽？  網民嘆最美亞姐仙氣盡失「認不出」  本尊高EQ回應
影視圈
14小時前
粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台
粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台
影視圈
16小時前
世界盃2026｜日本1:1和瑞典 日本次名出線32強撼巴西 瑞典第3名晉級
世界盃2026｜日本1:1和瑞典 日本次名出線32強撼巴西 瑞典第3名晉級
足球世界
3小時前
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
明愛醫院KOL女實習醫生被炒 醫管局CEO李夏茵指重聘機會渺茫：好難再請操守有問題嘅人
明愛醫院KOL女實習醫生被炒 醫管局CEO李夏茵指重聘機會渺茫：好難再請操守有問題嘅人
社會
15小時前
世界盃2026︱佛得角門將戰靴來自福建莆田 代工廠：世界盃賽前急單
世界盃2026︱佛得角門將戰靴來自福建莆田 代工廠：賽前急單200多對
即時中國
5小時前
六合彩︱頭獎$2400萬攪珠結果出爐！即睇幸運兒係咪你！
社會
14小時前
港人呻遭親情勒索？阿媽資助首期「抽居屋大計」要求唔落名幫供樓 「換間房住到死
港人呻遭親情勒索？阿媽資助首期「抽居屋大計」要求唔落名幫供樓 「換間房住到死」
生活百科
20小時前