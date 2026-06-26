大淡友Burry買入微軟長期認購期權 稱港股遭資金抽走非基本面差 加倉京東Adobe

電影《沽注一擲》原型投資者Michael Burry表示，買入微軟（MSFT）2028年12月到期的長期認購期權，同時加倉京東（JD）、Adobe（ADBE）及Fiserv（FISV），並回補一半Palantir（PLTR）淡倉。他認為，當前市場更多受資金流及技術性因素主導，而非基本面變差。

港股受半導體敘事拖累

Burry在Substack發文指出，港股近期下跌，主要因半導體概念吸走資金，令資金由香港轉向韓國及日本。他解釋，趨勢交易員和專注於亞洲的大型基金都在迅速重新配置資產，這種資金流向可從恒指、日本東證指數及韓國綜合股價指數走勢中反映出來。

他認為，相關壓力亦波及中概股及中國龍頭企業，使部分股份再度跌近低位。不過，他強調這更多是「技術性壓力」，並非企業基本面惡化。

沽阿里轉買京東

交易方面，Burry表示已沽出阿里巴巴（BABA），主要是出於稅務虧損安排，並將資金轉入京東。他亦指，未來或會增持美團及騰訊，因這些股份短期走勢往往同步，並預期日後會再重新買入阿里巴巴。

Burry以24.79美元加倉京東，以195.11美元加倉Adobe，並以47.55美元加倉Fiserv。

看好微軟長線價值

今次最受關注的，是Burry買入微軟2028年12月15日到期、行使價約700美元低段的長期認購期權。

Burry表示，若微軟跌至350美元水平，是買入正股的良好位置。不過，他選擇以長期認購期權部署，認為相關期權相對其看法而言仍算便宜。

Palantir淡倉只平一半

至於Palantir，Burry以107.15美元平倉一半，但仍持有認沽期權，維持其看淡立場。相關操作較似是部分鎖定利潤，而非全面轉軚。

事實上，今年以來，Burry提到的所有股票均呈現下跌趨勢。京東下跌近10%，微軟下跌逾26%。同樣，Palantir下跌近40%，阿里巴巴下跌近35%。另外兩隻股票中，Adobe下跌近45%，Fiserv下跌逾28%。

