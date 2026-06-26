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Xbox全球加價最高150美元 微軟稱存儲記憶體成本飆2.5倍 料2027年秋再翻倍

商業創科
更新時間：09:46 2026-06-26 HKT
發佈時間：09:46 2026-06-26 HKT

繼蘋果上調MacBook及iPad售價後，微軟周四（25日）亦宣布，旗下Xbox遊戲主機將於8月1日起全球加價，最高加幅達150美元，原因是存儲及記憶體等關鍵零部件成本持續上升。受消息影響，微軟股價收報352.83美元，下跌3.46%。

512GB機款加100美元

微軟表示，512GB版本Xbox主機售價將上調100美元，1TB版本則加價150美元，同時將停產2TB版本。公司指出，去年已因關稅帶來的成本壓力上調Xbox售價，原本希望避免再次加價，但近月與供應商磋商後，仍難以抵消零部件成本升幅。

Xbox在公告中表示，遊戲主機所用的存儲及記憶體價格已上升超過2.5倍，並預計到2027年秋季，相關成本仍可能再翻一番。微軟亦補充，硬體供應鏈危機對遊戲產業造成極為嚴重的打擊。

蘋果索尼亦先後加價

事實上，蘋果同日亦宣布上調MacBook及iPad售價，指AI行業數據中心擴張令記憶體及存儲晶片成本急升，已難以繼續自行吸收成本。索尼亦早於今年4月上調PlayStation 5售價，去年8月亦曾加價。

相關文章：蘋果產品加價 股價急插5% 累納指挫逾1% 庫克曾稱記憶體成本加幅如「百年洪水」

此外，Xbox近期亦面對內部調整壓力。彭博早前報道，Xbox計劃下月進行大規模裁員，並削減市場推廣及其他預算。
 

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