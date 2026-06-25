嘉利國際指未見AI泡沫 料數年內AI收入佔比升至50%

英偉達供應商嘉利國際（1050）副主席兼財會部主管何偉汗表示，人工智能（AI）相關的產品發展迅速，料再過數年，AI相關產品佔比會由現在的12%增至50%，將成為未來增長的主要動力。何偉汗稱，以集團仍需增加資本開支及物色收購去應對客戶所需情況下，暫未見AI泡沫，且隨著AI的發展，料市場會陸續提升對通訊、電力及水冷設備的需求。

左起：高級企業傳訊經理及執行助理林諾媛、副主席兼財會部主管何偉汗、首席財務官黃浩鈞

料中泰生產AI伺服器機殼比例增至1比1

首席財務官黃浩鈞表示，伺服器機殼業務的毛利率由去年度的21%提高至24.4%，還未計交付予英偉達（NVDA）的訂單。他表示，因應市場需求，集團將在內地及泰國增建產能配合，料在中、泰生產AI伺服器機殼的比例會增至1比1，在產能增加、持續接單及客戶推出下世代產品下，有望推動毛利率再提升，目前集團未有考慮在其他地方設廠。

美國比例佔不足1%

關稅方面，高級企業傳訊經理及執行助理林諾媛指，直接發貨至美國的比例佔整體不足1%，加上很多時由發單方承擔稅款，因此集團受到美國實施對華關稅有限，集團已在美國設立銷售及代理辦事處，配合客戶長遠需求。

嘉利國際公布今年3月底止的全年業績，營業額34.7億元，按年升7.4%；純利2.71億元，按年升32.5%；每股盈利13.3仙；派末期息4.5仙，上年同期派3仙，全年派息合計每股6仙，派息率為45%。