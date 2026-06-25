黃仁勳稱AI投資回報「已有答案」 警告走私晶片拼湊數據中心是死路一條

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳在周三（24日）年度股東大會上表示，AI代理時代已經來臨，並形容今次運算模式轉變，是60年來規模最大的產業重置。公司正由GPU供應商進一步擴展至完整AI基建平台，惟獲准出口中國的H200晶片至今仍未帶來收入。

黃仁勳表示，AI已經由「有趣」跨越至「有用」階段，當AI能夠創造經濟價值，企業運行英偉達系統生產token便可取得回報，算力需求便呈現加速擴張之勢。他以軟件開發為例，指GitHub開發者提交的程式碼合併請求，今年在AI帶動下增至接近原來3倍。他直言，市場對AI投資回報的問題「已有答案」。

AI工廠負責生產token

黃仁勳認為，傳統數據中心主要用作儲存及傳輸檔案，新一代「AI工廠」則負責生產token，每個token均可轉化為程式碼、答案、設計、行動及服務。

在這種模式下，競爭關鍵不再只是晶片售價，而是每瓦特電力能夠生產多少token，以及每個token的成本。黃仁勳表示，英偉達系統未必最便宜，但可提供最低token成本、最高吞吐量及最高收入。

英偉達國際市場收入已超過300億美元，按年增逾3倍，全球近40個國家正部署由英偉達基建驅動的AI工廠。相關客戶亦由大型雲端服務商，擴展至金融、製造及醫藥等傳統行業，包括Capital One、現代汽車、Jane Street及禮來等。

黃仁勳以「五層蛋糕」形容AI產業，涵蓋能源、晶片與系統、基礎設施、模型及應用，該框架反映英偉達希望貫穿整條AI生產鏈，而非只銷售晶片。

Vera CPU成新市場戰略入口

黃仁勳形容Vera Rubin是英偉達歷來「最重要的產品發布之一」，其中Vera CPU更是公司開拓新市場的戰略入口。

他解釋，AI代理會調用工具、存取數據庫及執行程式，若CPU反應速度不足，昂貴的GPU便會閒置，直接減少AI工廠收入。因此，英偉達從零開始設計Vera CPU。

Vera Rubin已進入全面量產，主要模型開發商、公有雲、AI雲及超大規模客戶均開始規劃部署。整套平台包括Rubin GPU、Vera CPU、NVLink、Spectrum-X以太網、InfiniBand及BlueField安全儲存模組。黃仁勳將其描述為一個完整的AI工廠平台，而非單一晶片。

CUDA轉變為AI代理「工具箱」

黃仁勳將CUDA X軟件庫形容為英偉達的「皇冠珠寶」，指出CUDA目前支援逾7,000個應用，龐大安裝基礎可吸引開發者創造新應用，再開拓更多市場，形成獨特的飛輪效應。

隨着AI代理興起，CUDA X亦正由人類開發者工具，轉變為AI代理的「工具箱」。英偉達在股東大會上宣布推出BioNeMo，為AI代理提供數碼生物學及藥物研發工具。

不清楚中國會否容許H200進口

黃仁勳表示，美國政府已批准H200晶片出口中國的許可證，但公司至今尚未從相關產品取得收入，亦不清楚中國會否容許產品進口。

中國連同香港約佔英偉達2026財年收入9%，比例低於此前兩個財年。黃仁勳重申，英偉達會參與出口管制政策討論，以協助制定兼顧技術保護及美國AI領導地位的規則。他亦罕有公開警告晶片走私問題，強調若商業機會與美國國家安全出現衝突，英偉達會以國家安全為先。

他指出，先進AI數據中心是由硬件、軟件、網絡及持續技術支援組成的高度整合系統。英偉達不會為受限制或走私產品提供支援及維修服務，試圖以走私晶片拼湊數據中心是「死路一條」。

另外，黃仁勳重申，英偉達計劃在未來數年透過股份回購及派息，向股東回饋50%自由現金流。公司2026財年自由現金流超過960億美元。