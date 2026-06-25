鎧俠擬赴美發存託股票 在日拆細股份 財務總監：擴大投資者基礎

繼SK海力士計劃赴美國上市後，日本NAND記憶體供應商鎧俠控股（Kioxia，日：285A）計劃於2027年春季發行美國存託股票，並研究在日本拆股，以把握市場對人工智能相關半導體股的投資需求。該股受美光業績強勁帶動，周四股價升穿每股10萬日圓，報103,850日圓，單日急升12.3%，今年以來則累計升幅接近900%。

目標明年4至6月美國上市

據彭博報道，鎧俠財務總監川村義彥（Yoshihiko Kawamura）在年度股東大會上表示，公司計劃進軍美國市場，目標於下一財年4至6月季度推進相關上市安排。川村義彥表示，相關項目對公司具有重要意義，因可與美國市場建立直接聯繫，公司將全力推動項目成功。

日股每手入場費逾48萬港元

此外，鎧俠亦正積極研究在日本本土「拆細股份」，以擴大投資者基礎。川村義彥表示，公司希望有更多投資者加入，推動其爆炸式增長。鎧俠目前是MSCI世界指數中表現最佳股份，但單買一手100股已需逾1,000萬日圓（約48.4萬港元），入場門檻偏高，拆股將令投資者更容易買入。

鎧俠主要生產NAND快閃儲存產品，相關產品可為數據提供快速存取。雖然NAND對AI工作負載的重要性低於SK海力士、美光科技及三星電子生產的高頻寬記憶體（HBM），但隨着AI工作負載增加，儲存的重要性亦在上升。由於所有記憶體供應商產能受壓，令需求轉向鎧俠；加上數據中心建設商以速度較快的NAND取代傳統機械硬碟，亦令鎧俠受惠。