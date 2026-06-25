長建旗下Northumbrian Water成英國最可信賴水務公司

長江基建（1038）公布，旗下英國水務公司Northumbrian Water近日連獲多項業界殊榮，包括獲英國水務消費者委員會（Consumer Council for Water）評為「英國最可信賴水務公司」，並在英國水務監管機構Ofwat的「客戶滿意度和體驗評估」中位列全國第一。此外，Northumbrian Water的創新管理策略亦獲ISO頒發專業認證，成為全球首家獲授相關認證的水務企業。

英國水務消費者委員會最新發布的《Water Matters》客戶調查結果顯示，Northumbrian Water以最高評分位列榜首，在公平性、負擔能力及客戶服務關懷程度等多方面，均獲客戶高度評價。公司在該調查中的評分顯著高於行業平均水平，成為英國最可信賴水務公司。

長江基建聯席董事總經理兼 Northumbrian Water 主席甄達安先生對該水務公司佳績表示欣喜。

客戶滿意度及體驗評估全國第一

同時，在英國水務監管機構Ofwat的《2025/2026年度行業客戶滿意度（C-MeX）》排名中，Northumbrian Water在客戶滿意度及體驗兩項評估均位列全國第一，並連續兩年名列前茅，成為首家蟬聯榜首的公司。

Northumbrian Water在創新領域亦取得突破，成為全球首家獲英國標準協會（BSI）頒發ISO 56001創新管理Kitemark認證的水務公司。該認證表彰Northumbrian Water透過轉化創新理念，為客戶、社區及環境帶來實際效益，包括採納新技術、開發創新平台、運用數據驅動的學習模式，以及採用以大自然為基礎的解決方案。其中，由公司主辦的年度Innovation Festival，在近10年間已培育約300個新構思。