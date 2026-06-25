中銀料下半年不良貸款仍有壓力 將加大力度處理 適時檢視客戶貸款評級

中銀香港（2388）風險總監王春飛於股東大會中表示，下半年面對地緣政治衝突及高通脹持續，不良貸款仍面臨一定上行壓力，集團已計提充分撥備，料資產質素繼續優於市場平均水平，預期香港GDP保持擴張態勢，帶動貸款增長跑贏大市。

商業房地產面對空置率高企壓力

她指，上半年環球局勢動蕩，而香港經濟表現良好，首季增長達5.9%，租房需求帶動住宅租金回報率上升，惟零售商鋪和寫字樓仍面對空置率高企的壓力，中銀將持續關注市場和客戶動態，加強信貸風險管控，保持對高風險信貸組合的嚴格監控，適時檢視客戶評級和貸款評級，資產質素保持整體穩定。

她指，截至今年3月底的減值貸款比率已降至0.96%，比去年底改善0.18個百分點，未來將加大力度處置存量不良資產，強化風控舉措。

未來兩季派息料與首季持平

財務總監劉暢表示，首季業績表現穩健，派發季度股息每股0.29元，按年基本持平，全年派息仍考慮盈利表現、風險形勢變化等，維持40%至60%的派息比率，預計今季及下季的派息與首季相比保持穩定。她表示，將爭取在今年中期業績發佈時報告2026至2028三年的股東回報細節。