會財局全年完成81宗調查 查察66間執業單位

會財局發布截至今年3月底2025至26年度報告，期內已完成81宗調查個案及查訊、22宗紀律處分個案；32份決定通知書已發出；紀律處分行動罰款1,170萬元；以及公布49份合規意見函。另外，年內共查察66間執業單位，58個公眾利益實體審計項目、32個非公眾利益實體審計項目，以及50間執業單位在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的合規情況

主動溝通 提高監管透明度

會財局指，過去一個財政年度，局方透過主動與業界溝通，提高局方監管方法的透明度，協助事務所更清晰了解局方期望，並透過明確傳達合規標準，將受處分風險降至最低。

報告還顯示，在完成一宗涉及大型上市集團審計嚴重違規行為的重大調查後，於今年4月對一家註冊公眾利益實體核數師及其兩名前合夥人作出紀律處分，包括對該事務所施加為期6個月的業務限制，以及合共3.1億元的罰款。會財局指，這是局方為迄今所施加的最高總罰款金額，此執法行動為會財局首次根據監管制度施行業務限制，進一步彰顯局方致力維護審計質量高標準及香港資本市場誠信的堅定決心。

另外，報告期內，會財局個共發布16份出版刊物、舉辦102場持份者溝通活動，接觸超過37,000名持份者，提供有關監管合規、審計質素、企業管治、人工智能創新及可持續發展等方面的見解與指引。同時透過培育人才、完善數碼化及運作流程，以及優化內部程序持續加強機構能力，進一步提升機構效能和監管效率。

會財局行政總裁賴翠碧表示，卓越的審計是公眾信任、財務誠信及穩健企業管治的基石，具公信力和透明度的財務匯報，有助企業及投資者提供信心，使其能有效管理風險並作出明智決策。



會財局主席孫德基亦指，透過持續提升監管成效及推動專業發展，會財局將培育一個具韌性、備受信任及具前瞻準備的專業群體，共同支持香港作為國際金融中心的持續發展與長遠競爭優勢。

