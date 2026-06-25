丘應樺料全球電商市場續增長 明年規模達8萬億美元 政府推多項措施支援企業

生產力局聯同工業貿易署於6月25至26日在生產力大樓舉辦「電商新視野博覽會2026」，以跨境電商為主題，設80多個展位，並安排多場研討會、商業配對及一對一諮詢，協助中小企藉助數碼科技拓展海外市場。商務及經濟發展局局長丘應樺致辭時表示，政府持續推出多項支援措施，除向BUD專項基金注資16.3億元、擴展新興市場資助範圍外，同時延長中小企融資擔保計劃，香港出口信用保險局亦會推出全新保障方案，全方位減輕企業營運壓力。

港近半企業已開展網上業務

他提到，全球電商市場持續增長，預計2027年市場規模達8萬億美元。本港近半企業已開展網上業務，另有兩成企業準備拓展電商渠道。中小企資援組累計已服務逾4萬間企業。他強調，香港作為國際貿易樞紐，將繼續協助內地與本港企業經港走向國際。



今屆博覽會匯聚多家參展企業，展出各行業電商解決方案。其中，鑽石合作夥伴恆生銀行，推出電商專屬中小企金融服務，客戶可線上極速開户，貸款十秒完成預批；電商只需提交網店營運數據即可申請，另有兩檔「全月通」月費套餐，包含免手續費匯款額，協助企業管控跨境收付成本。

玩具協會推動本港潮玩IP出海

香港玩具協會則帶領設計師參展，透過「潮玩匠人計劃」挑選8位創作者，由業界大師Kenny Wong指導，並組織團隊參加各地展覽，推動本港潮玩IP出海。玩具公司柴犬工房則轉型經營IP授權業務，運用AI加快故事文案創作，拓展產品線與客源。



另有科技公司展示定製AI數字人與AR系統，上傳文件即可快速建立知識庫，可用於接待、招聘面試、員工培訓；會計公司聯訊科技則推出AI財務系統，自動掃描單據同步會計數據，手機端可隨時提交開支報銷，系統自動分類賬目，減少人手輸入，提升企業前後台運作效率。