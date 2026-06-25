美國迷因股熱潮再起 散戶號召「拯救Wendy's」 股價急升26%

美國「迷因股」熱潮再度重燃，今次被散戶看中的，是近年股價持續下滑的連鎖快餐集團Wendy's（WEN）。該股周三（24日）盤中一度狂飆42%，收市仍大升26%，報7.86元，創2021年6月以來最大單日升幅。

登上社交平台Stocktwits熱門榜首

Wendy's當日未有公布重大利好消息，股價急升主要源自社交平台炒作。該股迅速登上投資者社交平台Stocktwits熱門榜首，而Reddit討論區WallStreetBets亦出現一篇帖文，呼籲散戶「趁還未太遲前拯救Wendy's」，惟該帖文隨後被刪除。

Wendy's具備多項典型迷因股特徵。首先，其股價自2023年中以來累跌逾70%，現價相對低廉；其次，沽空盤高度集中，容易因散戶搶購而觸發挾淡倉行情。根據S3 Partners數據，Wendy's沽空股份佔其自由流通股數約24%。當股價突然急升時，沽空投資者可能需要買入股份平倉，進一步放大升勢。

懷舊品牌成炒作賣點

Stephens分析師Jim Salera表示，今次明顯是另一輪迷因股狂熱。Wendy's是經典美國品牌，不少散戶對其具有懷舊情感，情況與GameStop相似。Wendy's以Frosty奶昔及漢堡產品聞名，1980年代推出的「牛肉在哪裏？」電視廣告，亦在美國消費者之間具有高度知名度。

分析指急升不足改變公司前景

Muriel Siebert投資總監Mark Malek表示，Wendy's股價較低，加上沽空比例高企，很容易成為關注重點。他認為，在迷因股買盤湧現期間不宜逆勢沽空，但今次急升亦不足以改變公司長期前景。同時，華爾街分析師整體亦持審慎態度，大部分給予「持有」評級，另有接近四分一建議沽售。