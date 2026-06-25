Google恐掀AI人才危機 據報再多兩名大將轉投Anthropic 

據彭博引述消息報道，Google兩名核心AI研究員Jonas Adler及Alexander Pritzel計劃離職，轉投Claude開發商Anthropic，令Google近期的AI人才流失潮進一步擴大。兩人均被視為Gemini大模型的重要貢獻者，其中Adler參與AI編程項目，Pritzel則專注於AI系統訓練。消息傳出後，Alphabet（GOOGL）股價周三收報345.29美元，微跌0.24%；盤後再跌0.9%至342.13美元。

諾貝爾獎得主亦轉投Anthropic

Google近日已接連失去多名重量級研究員，包括憑藉AI預測蛋白質結構研究獲諾貝爾獎的John Jumper，以及被視為Transformer架構主要發明者之一的Noam Shazeer。其中Jumper將轉投Anthropic，Shazeer則會加入OpenAI。

相關文章：Google連環失AI人才 諾獎科學家跳槽Anthropic 股價急瀉半成

Adler及Pritzel過往亦曾與Jumper共同參與蛋白質結構研究，預計三人日後將在Anthropic再次合作。另一名Google DeepMind高級研究工程師Arthur Conmy亦宣布加入Anthropic，負責AI安全研究。他過往曾參與Gemini 2.5及AI編程項目。

算力重新分配惹不滿

值得注意的是，AI算力屬於目前科技企業最稀缺的資源之一，如何分配算力正成為研究團隊之間的核心矛盾，過往亦曾導致部分員工離職。報道指出，Shazeer宣布離職前，Google曾將其負責的一個項目部分算力調撥予倫敦的Google DeepMind團隊。

Anthropic上市憧憬成搶人利器

人才流失亦反映Google正面對OpenAI及Anthropic的激烈競爭。兩家AI初創均有上市憧憬，意味研究員若在上市前加入，有機會透過股份獲得可觀回報。Anthropic近期據報完成新一輪融資，估值達9,650億美元，超越OpenAI，並考慮最快今年秋季上市。

創投公司SignalFire於2025年發表的行業分析，DeepMind工程師轉投Anthropic的機率，是Anthropic工程師反向轉投DeepMind的近11倍。

Google：仍擁最大規模團隊

Google DeepMind行政總裁Demis Hassabis表示，各大頂尖實驗室之間一直存在大量人才流動，Google亦成功吸引不少頂尖研究員。他強調，Google仍擁有業內規模最大、研究範圍最廣泛的團隊，但承認目前是科技行業歷來競爭最激烈的人才市場。