阿里被指違規「蒸餾」AI模型 Anthropic促特朗普政府行動 股價曾跌近半成

據彭博引述消息及一封信件報道，Anthropic指控阿里巴巴（9988）透過數以萬計的虛假帳戶，大規模「違規」取用旗下Claude人工智能模型，從而規避該公司將產品限制在中國市場之外的政策。Anthropic發言人拒絕評論信件細節，但強調政府與業界需要協同行動，應對模型「蒸餾」問題。消息傳出後，阿里巴巴（9988）今早股價受壓，曾跌近5%至94.55元。

所謂「蒸餾」，是指開發者利用另一個AI模型的輸出結果，訓練或建立具相近能力的新模型。Anthropic指出，若未經授權用於複製前沿AI模型，將違反AI實驗室的使用條款；並警告以此方式建立的AI系統，往往可能缺乏足夠的安全防護。

4月至6月涉近2.5萬假帳戶

報道指出，Anthropic已向多名美國參議員及白宮官員發信，聲稱阿里通義千問（Qwen）AI實驗室的相關人員，針對Claude多項核心能力進行取用，包括軟件工程及智能體推理等。Anthropic形容，這是目前中國企業試圖「借用」美國頂尖AI實驗室成果的最大規模行動。

Anthropic在信中聲稱，今年4月至6月期間，阿里相關行動透過近2.5萬個虛假帳戶，與Claude進行2,880萬次互動。公司又指，相關行動與其他中國開發者的做法相似。

指多間中企低成本開發競爭模型

Anthropic警告，阿里及其他中國AI實驗室正系統性及未經授權地使用美國領先AI模型的輸出結果，透過「模型蒸餾」（versarial distillation）方式，以較低成本開發新一代競爭聊天機械人。

公司在信中形容，這種「蒸餾」攻擊是非法及有組織地以工業規模進行，目的在於擷取美國前沿AI實驗室的能力，再重新包裝成自身模型，而毋須承擔訓練頂尖模型所需的研發及運算成本。

Anthropic促遏止不當取用AI輸出結果

報道指出，Anthropic今次發信是美國主要AI公司要求限制模型「蒸餾」做法的最新行動。Anthropic、OpenAI及Google已合作分享涉及違反服務條款的「蒸餾」個案。Anthropic及OpenAI過去亦曾警告，包括DeepSeek及Minimax在內的中國AI初創公司，曾利用「蒸餾」方式開發自身模型。Anthropic同時促請特朗普政府加強行動，遏止中國企業不當取用美國AI模型輸出結果。

美議員最快周三提修正案應對

報道提到，華盛頓方面已正着手回應美國AI業界的憂慮。據知情人士透露，田納西州共和黨參議員Bill Hagerty與新澤西州民主黨參議員Andy Kim計劃最快於周三提出一項修正案，並將納入一項必須通過的國防法案。該修正案擬將任何被發現不當取得美國AI模型輸出，以幫助訓練競爭模型的中國公司列入黑名單或予以制裁。不過，目前仍不確定相關修訂能否獲足夠支持並納入最終國防法案版本。

報道又指，特朗普政府早前已就相關問題採取初步行動。白宮科技政策官員4月曾發備忘錄，指美國將協助打擊中國企業利用美國模型輸出結果的行為，並特別提到相關做法與合法研究不同，因其涉及「工業規模」及大量代理帳戶。Anthropic稱，阿里相關行動發生在該備忘錄發布之後，反映有關行為無視美方警告。