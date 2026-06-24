證監指本港基金資產總值增至2.3萬億元 槓桿及反向ETF總市值升25%

證監會發表最新年報，顯示本港資本市場多個領域錄得強勁增長。截至今年3月底止，受強勁淨資金流入帶動，註冊成立基金的管理資產總值按年躍升19.4%，增至2.3萬億元。

年報指出，ETF及槓桿與反向產品市場表現亮眼，日均成交額按年急增50.6%至381億元，總市值增長25.2%至6,512億元，當中單一股票的槓桿及反向產品市值年內更飆升達60倍。

今年3月份的單月成交額創新高

報告指，在互聯互通機制下，作為對沖內地利率風險敞口工具的「互換通」投資者參與度漸趨活躍。今年3月份的單月成交額創下8,210億元人民幣新高，而截至3月底，累計人民幣利率互換合約交易總額已逾11.6萬億元人民幣。

另外，數字資產方面亦見突破。截至今年3月底止年度，本港13隻獲證監會認可的零售數字資產產品，管理資產總值按年大幅上升近6倍，達到108億元。此外，11隻虛擬資產現貨ETF自推出以來總市值大增90%，而12家持牌虛擬資產交易平台的成交額在過去一年亦急增1.25倍。