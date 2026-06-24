Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

證監指本港基金資產總值增至2.3萬億元 槓桿及反向ETF總市值升25%

商業創科
更新時間：21:35 2026-06-24 HKT
發佈時間：21:35 2026-06-24 HKT

證監會發表最新年報，顯示本港資本市場多個領域錄得強勁增長。截至今年3月底止，受強勁淨資金流入帶動，註冊成立基金的管理資產總值按年躍升19.4%，增至2.3萬億元。

年報指出，ETF及槓桿與反向產品市場表現亮眼，日均成交額按年急增50.6%至381億元，總市值增長25.2%至6,512億元，當中單一股票的槓桿及反向產品市值年內更飆升達60倍。

今年3月份的單月成交額創新高

報告指，在互聯互通機制下，作為對沖內地利率風險敞口工具的「互換通」投資者參與度漸趨活躍。今年3月份的單月成交額創下8,210億元人民幣新高，而截至3月底，累計人民幣利率互換合約交易總額已逾11.6萬億元人民幣。

另外，數字資產方面亦見突破。截至今年3月底止年度，本港13隻獲證監會認可的零售數字資產產品，管理資產總值按年大幅上升近6倍，達到108億元。此外，11隻虛擬資產現貨ETF自推出以來總市值大增90%，而12家持牌虛擬資產交易平台的成交額在過去一年亦急增1.25倍。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
張晉親吻舉動被轟欠邊界感？蔡少芬兩女長得亭亭玉立 吊帶裙穿搭展現青春氣息
張晉親吻舉動被轟欠邊界感？蔡少芬兩女長得亭亭玉立 吊帶裙穿搭展現青春氣息
影視圈
11小時前
懷疑手機Google偷聽？簡單3步設定防竊聽保私隱 Android / iOS都適用
懷疑手機Google偷聽？簡單3步設定防竊聽保私隱 Android / iOS都適用
生活百科
8小時前
寧屈違法工廈拒住村屋！情侶同居慳租爆大戰 男友一句暗黑警告惹嘩然 網民力推「第三選擇」｜Juicy叮
寧屈違法工廈拒住村屋！情侶同居慳租爆大戰 男友一句暗黑警告惹嘩然 網民力推「第三選擇」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
生活百科
6小時前
山西挖眼案｜盲童「小斌斌」成學霸 特殊教育高考721分全國第一
即時中國
8小時前
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
6小時前
月入七萬自認「草根階層」？二人家庭嘆零儲蓄 詳列開支震驚網民：過得好舒爽......
月入七萬自認「草根階層」？二人家庭嘆零儲蓄 詳列開支遭網民批理財不善：根本唔係必要
生活百科
11小時前
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
UNIQLO「最好著」短褲$99入手！網民激讚「買咗超過10條」 1貼心設計做Gym必備？
UNIQLO「最好著」短褲$99入手！網民激讚「買咗超過10條」 1貼心設計做Gym必備？
生活百科
7小時前