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世界盃2026｜翠華中環威靈頓街分店再開24小時 舖位鄰近蘭桂坊

商業創科
更新時間：20:51 2026-06-24 HKT
發佈時間：20:51 2026-06-24 HKT

隨著世界盃開鑼，翠華控股（1314）宣布，即日起旗下中環分店改為24小時通宵營業，並推出世界盃限定小食套餐及宵夜餐品。

中環分店位於威靈頓街荊威廣場高層地舖，鄰近蘭桂坊，屬核心商業區。翠華表示，24小時營業安排即日生效，球迷可於店內觀看賽事直播，同時選購招牌魚蛋粉、冰凍生啤及限定小食。

被稱「蘭桂坊照妖鏡」

值得一提的是，該中環分店大有來頭，曾被一眾中環蒲友笑稱為「蘭桂坊照妖鏡」，因其店面光猛、24小時營業，深宵時段盡覽醉客百態。該店於2020年不敵疫情衝擊宣告結業，令許多顧客惋惜，但事隔兩年再度回歸。

該分店曾被中環蒲友笑稱為「蘭桂坊照妖鏡」
該分店曾被中環蒲友笑稱為「蘭桂坊照妖鏡」

翠華：通宵睇波是集體回憶

翠華執行董事李易舫表示，世界盃是四年一度的國際體壇盛事，亦是香港人聚首一堂、共享歡樂的重要時刻，通宵睇波、相約宵夜，更是不少球迷的集體回憶。她指，翠華一直陪伴香港人成長，今次將中環分店延長至24小時營業，正是希望為球迷提供一個熟悉、親切又方便的好去處，盡情投入賽事的熱血氣氛。

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