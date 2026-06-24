屈臣氏7月再辦藥餘回收計劃 夥20社福機構 回收點擴至逾75個

長和（001）旗下屈臣氏宣布，過去兩年推行的藥餘回收成效顯著，共成功收集並妥善銷毀近1,000萬粒藥物，7月將舉行「屈臣氏全港藥餘回收計劃」，繼續夥拍太平山青年商會及大智方案聯合推動，更首度與「照顧者易達平台」攜手，結合全港近60間屈臣氏藥房及首度聯動的20間社福機構，將服務由門市延伸至社區及家庭照護，重點支援照顧者需要， 打造社區健康支援網絡。

由回收升級為結合藥物管理

屈臣氏指，計劃踏入第三年，將藥餘回收由單一環保行動，升級為結合藥物管理、用藥教育及專業藥劑師支援的社區服務，讓照顧者在日常生活中亦能更便捷及安全地處理藥物，實踐「社區事．屈臣事」。

該公司指出，「屈臣氏全港藥餘回收計劃」將於2026年7月2日至7月31日舉行，今年透過「藥房＋社區」雙網絡，在全港18區近60間屈臣氏藥房，以及「照顧者易達平台」連繫的20個社福機構，合共超過75個回收點設置「藥物回收箱」，為市民提供方便的途徑妥善處理剩餘藥物，本年度首次於屈臣氏藥房成功參與藥餘回收的易賞錢會員，更可獲100易賞錢積分，推動大眾養成正確處理藥物的習慣。

冀從源頭減少用藥風險

香港屈臣氏專業健康服務主管兼總藥劑師盧子揚表示，藥餘回收只是第一步，今年希望進一步由「回收」走向「藥物管理」，結合藥房、線上及社區網絡，從源頭減少用藥風險，守護整個家庭健康，將健康支援真正帶入社區。

屈臣氏表示，今次除了設置藥物回收箱，亦透過註冊藥劑師團隊提供「免費藥物及用藥諮詢服務」，支援市民及照顧者正確管理藥物，市民可於屈臣氏藥房向駐店藥劑師查詢用藥問題，亦可透過「屈臣氏隨時 Chat」線上平台獲得專業建議。該公司又指，屈臣氏藥劑師更會走進社區及社福機構，提供用藥教育講座，將專業健康支援由門市延伸至線上及社區，建立「門市＋線上＋社區」的O+O (線下及線上) 健康支援網絡。

