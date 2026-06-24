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世界盃2026｜「補水暫停」變吸金新招 增7.5小時廣告時間 料衍生78億商機

商業創科
更新時間：18:09 2026-06-24 HKT
發佈時間：18:09 2026-06-24 HKT

本屆世界盃新增強制性「補水暫停」（Hydration break）規則，規定每場比賽上下半場中段，賽事會暫停約3分鐘供球員補充水分，惟新例惹來外界熱議，不但飽受教練及球員批評，球迷亦報以噓聲。外媒《BBC》分析指出，「補水暫停」為每場比賽額外創造約4分20秒廣告時間。以整屆賽事計算，累計增加高達7小時30分40秒廣告時段，估計可衍生高達10億美元（約78億港元）的龐大商機。

報道引述專家分析，新增廣告時段將於球證鳴笛暫停後20秒開始播放，並於比賽重開前30秒結束。按此推算，整屆世界盃合共激增約832個廣告空檔。

以美國轉播商霍士體育（Fox Sports）為例，賽事期間每30秒廣告平均叫價達20萬至30萬美元（約157萬至235萬港元）；若屬美國隊賽事或決賽，更可飆升至75萬美元。單計美國市場，相關廣告進帳已可能超越2.5億美元（約19.6億港元）。

此外，補水暫停環節本身亦可包裝成品牌「冠名贊助」，配合國際足協官方贊助商可口可樂（Coca-Cola）向球員提供指定飲品，美國觀眾在暫停期間，實際上正面臨「三重廣告」曝光。

報道亦引述伊拉斯姆斯大學經濟學院（Erasmus School of Economics）經濟學教授Thomas Peeters指出，世界盃一向能吸引不少非傳統球迷，但現時觀眾越來越傾向觀看比賽片段，而非完整賽事。補水暫停某程度上將比賽切分成更短片段，有助迎合偏好碎片化內容的年輕觀眾。他認為，這種安排未來或會持續，尤其會在國際足總旗下賽事。

足協主席：純屬公平考量

國際足協主席恩芬天奴回應本屆世界盃引入補水休息機制，他稱這是為「保障賽事公平」，國際足協之後將進行分析，以決定是否在日後的世界盃保留飲水休息時間。

面對外界質疑「補水暫停」實為轉播商吸金的手段，他早前受訪時極力辯護，強調新安排純屬基於公平原則，絕非商業決定。他解釋，統一補水規則可避免僅高溫場地設置休息帶來參賽優劣差異，認為短暫休整可讓球員調整狀態、修正戰術失誤，保障全場高強度對抗，助力賽事提升觀賞性。

同時，恩芬天奴否認該機制為足聯帶來額外廣告收益，稱相關轉播合約早已在決定引入補水休息規則前簽署，部分電視台或能藉插播廣告賺取更多利潤，但這與國際足協並無關係。

相關文章：世界盃2026│直播中途有廣告 與國際足協「補水暫停」有關 廣告時長有嚴格限制

收入指標創歷史新高

值得留意的是，國際足協早為本屆賽事定下史上最高的收入指標。根據其2022年年報，2023年至2026年財務周期的預算收入原定為110億美元；及至2025年3月，該周期目標更進一步上調至130億美元，創下國際足協歷來最高預算收入紀錄。

翻查資料，過去四個世界盃周期，國際足協的整體收入一直呈遞增趨勢，分別錄得42億美元、57億美元、64億美元及75.68億美元。

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