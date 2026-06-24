金管局與科大合辦工作坊 探討代理式AI打擊洗錢

科大學工商管理學院與金管局在科大校園合辦工作坊，探討AI在打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集（AML/CFT）方面的應用，吸引逾200名參加者出席，涵蓋持牌銀行代表，業界專業人士及科大教職員和學生。

與五大金融機構共探AI風險

是次工作坊聚焦金融機構如何將AI的應用，由提升效率拓展至預測性及預防性風險偵測。活動設有專題討論及多場分享，講者來自中國銀行（香港）、德意志銀行、瑞銀及螞蟻銀行。專題討論圍繞三大主題，包括從規則為本模式轉至代理式AI的持續監察，應對擴展性及大規模數據處理的挑戰，以及應用的落地實踐。其後的分享則展示代理式AI在風險偵測及財富來源佐證方面的實際案例。

科大商學院院長安思遠表示，AI將成為未來十年推動商業發展的重要力量。科大商學院正於課程中融入AI相關概念，培養學生掌握運用相關工具所需技能。是次工作坊展示了產學合作如何連繫不同界別及觀點，推動AI在金融業關鍵領域的應用。

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，銀行必須廣泛應用可靠科技，並積極探索和測試新科技，持續加強反洗錢工作的效率和成效，否則將無法應付不法分子愈來愈複雜的威脅及低效系統所產生的錯誤警示。

現場展位了解AI應用

此外，參加者亦透過現場展位了解代理式AI工具的應用，涵蓋可疑交易報告及客戶盡職審查資料佐證等範疇。科大指出，相關示範及專題討論所得的見解已整合，並將為金管局日後發布相關指引提供參考。

科大表示，隨著香港積極推動AI發展，科大商學院將持續透過研究、培育面向未來的人才，以及促進跨界對話，為構建更智慧、更安全的金融體系作出貢獻。



