太古可口可樂受惠「盛事經濟」 啟德周邊商戶銷量飆27% 工廠引機械人及AI技術

啟德體育園主場館去年門票銷量創亞洲第一、全球第三，為周邊商戶帶來實質經濟紅利之餘，太古可口可樂今年首4個月於九龍城及土瓜灣地區直接供貨的商戶及餐飲渠道銷售量也按年增長27%，增速為全港整體業務約兩倍。 香港太古可口可樂董事及總經理高逸才（Richard Gould）接受《星島頭條》專訪時表示，盛事經濟不僅推動場館本身，更帶動了周邊地區。

香港太古可口可樂董事及總經理高逸才（Richard Gould）接受《星島頭條》專訪時表示，盛事經濟不僅推動場館本身，更帶動了周邊地區。

旅遊業復甦成重要增長來源

作為啟德體育園的創始合作夥伴，太古可口可樂可謂「近水樓台先得月」。高逸才指出，去年啟德體育園Coldplay演唱會、香港國際七人欖球賽等活動輪番上陣，直接帶動周邊商戶的飲品需求，「我們提供欖球主題的促銷活動，贈品或抽獎，以及周邊社區體驗，不僅為欖球賽現場的觀眾，還為前往欖球賽途中的消費者或附近居民提供體驗」。

這股「盛事紅利」與旅遊業復甦，亦是相輔相成。旅發局數據顯示，2026年首季訪港旅客達1,431萬人次，按年增加17%，其中東南亞旅客比例持續上升。高逸才認為，香港人口基數小且相對穩定，遊客增長成為業務擴張的關鍵動力，「今年至今來港旅客較2025年同期多約兩成，而且來源地更廣泛。對於香港的許多企業來說，這是重要的增長來源」。

除了啟德，公司亦首年支持香港國際龍舟節，長期支持香港網球公開賽等本地盛事，並借勢推出FIFA世界盃限定包裝，設計融合阿根廷、巴西、英格蘭等熱門球隊配色與代表標誌，將盛事熱度轉化為渠道動能，「我們的業務本質是B2B，最終要幫助餐廳、超市、雜貨店等客戶提升他們的生意」。

低卡及零卡產品銷量已佔59%

另一方面，面對港人對低糖、功能性及能量飲品需求上升，太古可口可樂近年積極調整產品組合。高逸才透露，目前公司旗下低糖及零糖品牌已佔整體產品組合約47%，低卡或零卡產品的銷量已佔59%，且相關品類的增速約為其他品類的兩倍。

他指出，「消費者多年來趨勢一直圍繞健康生活和功能性飲料。」旗下無糖茶品牌「淳茶舍」去年重新推出時，研發團隊評估逾20款配方，最終採用多重萃取工藝，針對香港消費者偏愛「回甘」口感反覆提取精華；上月推出的「雪碧茶」則是觀察到社交媒體上「茶包加雪碧」走紅後，將全球創意本地化的成果。此外，能量飲品Monster Ultra Violet表現亦符預期。

香港太古可口可樂去年收益升2%至24.83億元，高逸才分析指，增長主要由產品組合優化帶動，咖啡、果汁及氣泡飲品增速跑贏純水品類，加上原材料成本回落，以及投資和營運開支控制得宜，公司擴大了利潤率，「60年來我們在香港持續增長，相信這個勢頭可以繼續」。

引機械人及大型吊車鋪路擴產

他又透露，廠房近年大力推動自動化與數碼化轉型，為未來擴產鋪路。最新投產的氣泡PET生產線引入機械人自動換模系統，「換線時間大幅縮短，而且同一產品可靈活灌裝到不同瓶型，既省電又省水。」另一項重點工程是剛完成安裝的「大型吊車系統」（Big Hoist System），透過一系列垂直輸送機在17層樓之間自動搬運托盤，速度比傳統貨運電梯更快，有效釋放倉儲與生產線的潛在產能。

在數據應用層面，前線團隊可實時獲取生產線表現數據，即時排查問題，毋須層層上報；銷售預測亦引入標準化數據分析，提升預測準確度，從而降低庫存、釋放營運資金，「我們正在推動持續改進文化，讓前線員工用數據自己解決問題，而不是等待工程師或經理指示」。

借多項AI及數碼科技預防工傷

產能擴張之餘，高逸才更將「安全」列為「唯一讓其睡不著覺的事」。近年沙田廠房引入多項AI及數碼科技預防工傷，包括卡車及剷車的遠程信息處理系統（Telematics），實時監控車速、跟車距離及剎車力度，並透過駕駛評分系統推動安全競賽；廠房內亦加裝AI攝像頭，自動識別行人是否偏離安全通道、有否扶穩扶手等潛在風險，即時向主管匯報。

他強調，安全領導力（safety leadership）由管理層做起，他與領導團隊每季均須簽署個人安全計劃，並成立跨部門安全委員會針對高風險運作區域進行改善。

展望下半年，他預告公司將在物流與供應鏈方面有新動作，進一步提升服務客戶的效率，並指公司策略核心始終圍繞消費者需求、安全與可持續發展三大支柱。

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