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Meta推預測市場App「Arena」 類似Polymarket及Kalshi  擬導入遊戲積分機制 

商業創科
更新時間：12:38 2026-06-24 HKT
發佈時間：12:38 2026-06-24 HKT

據外媒引述消息報道，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg） 最近派遣公司內部一支小型團隊，開發一款暫名為「Arena」(競技場）、類似於Polymarket及Kalshi的預測市場平台。不過，Meta（META）周二股價略跌0.29%，收報562.2美元。 

不排除真金賭博可能

報道指出，Arena將與Facebook、Instagram、WhatsApp及Messenger等現有社交網絡分開運作，預計引入類似電玩遊戲的積分機制，但不排除加入真金賭博的可能。與此同時，公司亦正測試另一款獨立應用程式Meta Photos，目標是生成新型態的媒體內容。

為加速Arena成長，Meta計劃引導旗下社交平台用戶群使用該平台。而在今年4月，Meta公布其每日活躍用戶數達35.6億，該指標用於追蹤單日內開啟公司旗下任一應用程式的獨立用戶數量。

報道提到，預測市場在2024年美國總統大選期間人氣大幅飆升，讓投資者針對貨幣政策走向及體育賽事等各式事件進行下注，而Robinhood（HOOD）和Interactive Brokers（IBKR）等交易平台也相繼推出事件合約。

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