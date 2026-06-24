Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

孫正義稱馬斯克太空數據中心計劃價值不大 料地球資源定勝負 揚言軟銀「先下手為強」

商業創科
更新時間：10:42 2026-06-24 HKT
發佈時間：10:42 2026-06-24 HKT

軟銀集團創辦人孫正義稱讚馬斯克（Elon Musk）是「卓越的變革推手」 ，但指其倡導在太空建造數據中心的價值不大，並預測AI競賽將由地球上的運算資源定勝負。不過，Spacex（SPCX）股價連日急跌後，股價回升0.98%，收報156.11美元。

運送成本費用高昂

據彭博報道，孫正義於周二（22日）的股東大會上指出，建造太空數據中心雖然能大幅削減電力成本，但與硬件設備相比，電費僅佔數據中心營運成本的一小部分，而且將所有設備運送至太空所需費用高昂，還須考量維護成本及通訊延遲等問題。 

被股東問及軟銀是否會效仿馬斯克的SpaceX大計時，孫正義表示，「在AI的競爭中，未來幾年遠比十年後可能發生的事情重要得多。」並强調軟銀將專注於在地球上打造「强大」的數據中心，「先下手為強」。

AI仍具百倍增長潛力

孫正義已承諾向OpenAI投入約650億美元，並宣稱將在全球投入數千億美元建造數據中心及相關基建。然而，隨著算力需求持續成長，SpaceX和貝索斯（Jeff Bezos）旗下Blue Origin均已宣布計畫建造並發射軌道數據中心，以突破地球的能源與空間限制。

孫正義也坦承，AI競爭正日益加劇，但指OpenAI及其競爭對手Anthropic、Google仍有成長空間。並指出AI仍處於早期階段，具備「十倍、百倍」的增長潛力。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
00:36
中環內地男女出示假文件 要求轉賬港幣500億 銀行報警拉人
突發
16小時前
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
公屋新閘難倒長者 房署承諾派員上門調校 住戶曾「地拖棍」改裝自救｜Juicy叮
公屋新閘難倒長者 房署承諾派員上門調校 住戶曾「地拖棍」改裝自救｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
星島申訴王｜港女遇渣男 「結婚情騙」痛失300萬 慘變人肉提款機 無錢救癌父終病逝
03:49
星島申訴王｜港女遇渣男 「結婚情騙」痛失300萬 慘變人肉提款機 無錢救癌父終病逝
申訴熱話
3小時前
星島申訴王｜港女旺角餐廳遇硬闖半裸走光 惡男拒道歉反發難圖「郁手」
申訴熱話
16小時前
鄭嘉穎傳「小器」老婆換人「影婚照」拉黑玩梗網民 陳凱琳35歲生日爆公關災難急發文拆彈
鄭嘉穎傳「小器」老婆換人「影婚照」拉黑玩梗網民 陳凱琳35歲生日爆公關災難急發文拆彈
影視圈
13小時前
世界盃2026｜C朗吐烏氣高呼「我回來了」 馬帥：球隊首戰失利後成長
世界盃2026｜C朗吐烏氣高呼「我回來了」 馬帥：球隊首戰失利後成長
足球世界
1小時前
捐出剩餘藥物即賺易賞錢積分！屈臣氏全港藥餘回收計劃7月升級 全港逾75個回收點收集食剩/過期藥
捐出剩餘藥物即賺易賞錢積分！屈臣氏全港藥餘回收計劃7月升級 全港逾75個回收點收集食剩/過期藥
生活百科
17小時前
商場「雨傘除水器」被嘲終極廢物？網民：「當覺得自己很沒用，看看這東西！」有人目擊超嘔心用途...｜Juicy叮
商場「雨傘除水器」被嘲終極廢物？網民：「當覺得自己很沒用，看看這東西！」有人目擊超嘔心用途...｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
抽濕機水箱倒水=冇清潔！隨時滋生細菌兼發霉 電器行教3招清洗 留意1點免水箱變形
抽濕機水箱倒水=冇清潔！隨時滋生細菌兼發霉 電器行教3招清洗 留意1點免水箱變形
生活百科
20小時前