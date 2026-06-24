孫正義稱馬斯克太空數據中心計劃價值不大 料地球資源定勝負 揚言軟銀「先下手為強」

軟銀集團創辦人孫正義稱讚馬斯克（Elon Musk）是「卓越的變革推手」 ，但指其倡導在太空建造數據中心的價值不大，並預測AI競賽將由地球上的運算資源定勝負。不過，Spacex（SPCX）股價連日急跌後，股價回升0.98%，收報156.11美元。

運送成本費用高昂

據彭博報道，孫正義於周二（22日）的股東大會上指出，建造太空數據中心雖然能大幅削減電力成本，但與硬件設備相比，電費僅佔數據中心營運成本的一小部分，而且將所有設備運送至太空所需費用高昂，還須考量維護成本及通訊延遲等問題。

被股東問及軟銀是否會效仿馬斯克的SpaceX大計時，孫正義表示，「在AI的競爭中，未來幾年遠比十年後可能發生的事情重要得多。」並强調軟銀將專注於在地球上打造「强大」的數據中心，「先下手為強」。

AI仍具百倍增長潛力

孫正義已承諾向OpenAI投入約650億美元，並宣稱將在全球投入數千億美元建造數據中心及相關基建。然而，隨著算力需求持續成長，SpaceX和貝索斯（Jeff Bezos）旗下Blue Origin均已宣布計畫建造並發射軌道數據中心，以突破地球的能源與空間限制。

孫正義也坦承，AI競爭正日益加劇，但指OpenAI及其競爭對手Anthropic、Google仍有成長空間。並指出AI仍處於早期階段，具備「十倍、百倍」的增長潛力。