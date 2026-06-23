有線寬頻擬改名「周大福媒體娛樂」 股價爆升逾40%

有線寬頻（1097）建議公司名稱由「有線寬頻通訊有限公司 」改為「周大福媒體娛樂有限公司」 ，但須待股東大會通過。消息刺激該股周三開市後急升，暫報0.078元，大升近42%。

從周大福集團成員獲益

有線指，更改公司名稱更能反映其業務發展及未來發展方向，包括在周大福集團成員之間的協同效應中獲益。該公司指，相信新名稱能為公司確立更合適的企業形象及身份，將有利於業務發展，並符合股東的整體最佳利益。

CEO：優先整合各平合 發揮廣告效益

有線今年初換將，新任行政總裁黃雅芬今天（23日）在股東會上表示，目前會優先整合及用好現有頻道、社交媒體、地鐵車廂電視及戶外廣告屏幕等多個平台，製作適用內容，以發揮廣告效益，初步廣告客戶及贊助商反應正面。她又指，已跟內地平台及外國製作商探討合製節目及內容，同時探索結合現有寬頻網絡，將節目及內容分銷，增加收入來源。