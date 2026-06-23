孫東稱本港自動駕駛測試順利 對行業產生示範作用

創新科技及工業局局長孫東在2026國際汽車及供應鏈博覽會上表示，自動駕駛車輛測試在香港進展順利，可對本港自動駕駛行業及創新科技發展產生示範作用。他強調，特區政府正積極打造更多合適的應用場景，引進專項政策完善智慧交通規劃，並全力推進香港城市環境下的自動駕駛測試。

孫東期望，透過優化法規和協同車路基礎設施，有效落實智慧出行方案，推動智慧交通發展，提升運輸效率、道路安全和交通服務穩定性，同時為香港帶來新的商機及工作機會。他聽取百度團隊匯報蘿蔔快跑在港測試進展及國際市場業務成果後，對相關技術的應用前景表示肯定。

蘿蔔快跑：適應右軚左行 測試擴至港島南

蘿蔔快跑是首家獲港府發牌進行自動駕駛測試的企業，連續兩年參展，展出了兩輛第六代自動駕駛車RT6。該公司於2024年取得香港首個自動駕駛車輛先導牌照，2025年實現多車同時運行、載客測試、路段擴展及車速提升四大技術進展。截至2026年4月底，蘿蔔快跑在港安全行駛里程已逾23萬公里，測試區域由機場島拓展至北大嶼山、九龍東及港島南區，該公司指，已全面適應右軚左行規則。

全球方面，截至2026年5月，蘿蔔快跑自動駕駛總里程逾3.3億公里，全無人駕駛里程突破2.2億公里，覆蓋27個城市，累計訂單逾2,200萬單。立法會議員莊豪鋒認為，自動駕駛有助紓緩司機不足及老齡化問題。蘿蔔快跑表示，未來將積極探索參與北部都會區發展及跨境自動駕駛服務，深化在港部署，助力香港成為全球自動駕駛技術創新與商業化的標桿城市。