調查指企業AI不足 或導致24%專業人才流失 「無AI工具將拒絕受聘」

全球信息與科技公司湯森路透發布《2026年專業人士前景報告》指出，法律、稅務與審計、以及風險管理等專業領域若未能實現AI帶來的效益，未來兩年或⾯臨24%⼈才流失的風險。湯森路透主席兼⾏政總裁Steve Hasker表示，行業已出現了明顯的分水嶺，當企業能有效推行AI技術⽅案，並真正落實到營運層面時，便可領先同行，目前業務的⾸要任務是拉近AI理想藍圖和實際應⽤兩者的差距。

是次調查共訪問了全球1800名專業人士，結果顯示企業對AI的期望與現實之間差距不斷擴⼤，實際影響加速浮現，單在美國市場，便有⾼達1430億美元的客戶收入或會受到影響，人才流失壓力亦逐步增加。

超過9成機構認為未充分發揮AI潛在價值

湯森路透指，企業採用AI已相當普及，習慣每週使⽤AI⼯具的專業⼈⼠比例達74%，但不少企業仍未能把有關應⽤轉化為實際效益。該公司指，91%的受訪專業⼈⼠認為其機構未有充分發揮AI潛在價值，導致出現未能預料的風險，約三分之⼀的律師、會計及合規專業⼈⼠表⽰他們會⾃⾏使⽤未經公司批準的AI⼯具，造成潛在⽽無法有效管理的風險。

湯森路透表示，即使企業已制定AI策略，執⾏進度仍然滯後，區內35%受訪者表⽰其機構的AI願景未有反映於⽇常⼯作中，超過兩成更指，其機構⾄今仍缺乏清晰策略。這些壓⼒正以超出管理層預期的速度加快累積，並集中反映在影⼦ AI（Shadow AI）增加營運風險 、⼈才流失壓⼒正在浮現及客⼾不會坐以待斃這三個相互關連的範疇之中。

接近80%企業認為AI「非常重要」或「不可或缺」

⼈才流失壓⼒方面，湯森路透指，62%受訪者表⽰，能否使⽤專業AI⼯具會影響其是否接受新職位；在已使⽤專業AI的受訪者當中，接近三分之⼀表⽰，若無法使⽤相關⼯具，將會拒絕受聘。該公司又指，78%的企業認為AI帶來的⼯作質量提升「非常重要」或「不可或缺」，但只有6%表⽰其⼤多數服務供應商已能達到要求。

Steve Hasker表⽰，在涉及實質法律責任的專業領域中，所要求的標準必須更⾼，尤其當AI輸出結果會影響法律判斷、監管申報或客⼾建議時，「幾乎正確」遠不⾜夠，公司正致⼒打造「Fiduciary Grade AI（信託級 AI）」，務求為專業⼈⼠提供可核實、可信賴，並能最終為其結果承擔責任的技術。