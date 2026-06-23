3家本地電視台AI搞邊科？｜林小珍

AI除了是今年最熱門的投資主題，更加有越來越多行業將AI應用到實際業務，媒體行業就是其中之一。不單止是國際企業，其實本地的3家電視台亦積極利用AI製作節目，但策略卻各有不同。

TVB力推AI生成內容

先說一下我曾經效力十多年的電視廣播（511，TVB），觀眾們應該不難察覺他們的AI應用。TVB在去年9月已經推出首部AI生成短劇《在我心中，你是獨一無二》，是一套共有10集，每集僅長數分鐘的青春校園劇，畫面是現實向，但沿用真人配音，推出後迴響不大。

今年以來，TVB有更多AI製作，例如有以男女情慾為題材，畫面大膽的微短劇《被出軌的人》，和正在翡翠台和TVB Plus播放的AI動畫《社畜求生101》等。

另一個AI製作是上星期啟播，由黃翠如和洪永城主持的《走過歷史大地》，節目賣點是主持親身走訪埃及金字塔、倫敦橋和羅馬競技場等世界遺產的同時，利用AI技術重塑歷史場景，並將主持融入其中，甚至生成主持訪問歷史人物，效果如何就見仁見智。今次無綫更一改沿用多年，星期一至五晚黃金時段播劇的安排，將《走過歷史大地》放於九點半播放，足見管理層大膽測試電視觀眾對AI製作接受程度的決心，都有點兵行險著。年長觀眾又會否覺得AI角色陰陽怪氣呢？

上月底TVB舉行「年中節目巡禮」，其中一個重點就是介紹旗下AI部門「FF工作室」的多部製作，包括以《東張西望》採訪內容改篇的《東張三俠》和經典古裝劇《楊家將》等多部AI劇和動畫。此外，部分未開始製作的重頭劇集，亦利用AI模擬真人演員製作預告片，不知道那些演員見到之後，會否擔心被AI取代，或者覺得被AI矮化其演技？

HOY TV推AI夏蕙BB報天氣

至於有線寬頻（1097）旗下HOY TV，近期除了在宣傳片製作上用到大量AI外，最近亦推出《HOY AI天氣預報》。其實AI天氣預報並不是新鮮事，港台電視早於2023年，已經引入AI天氣主播名為 Aida，而HOY TV的版本，突破之處是生成以本港經典女藝人的年輕版，例如年輕版「夏蕙BB」和「邵音音」報天氣。個人覺得這類有固定模式、變化不大的報播，廣東話語音上的處理已經頗成熟，但畫面上親和力確實欠奉。

Viu TV用AI提升世界盃業務價值

表面上，暫時不見Viu TV有大力發展AI製作節目，畢竟Viu TV的皇牌是Mirror和Collar等年輕偶像，將姜濤、Ian和Marf等AI化，粉絲未必買帳。然而，Viu TV在今年的另一張皇牌——正進行得如火如荼的世界盃，AI已經大派用場。

Now TV和Viu TV的母公司香港電訊（6823）個人業務產品及科技主管黃康博士，上星期在AWS Hong Kong Summit上就透露，集團在今次的世界盃，廣泛利用AI解決兩大問題，分別是內容製作缺口，以及聯繫球迷。

在內容製作方面，他們引入「AI精華工廠」，將來自FIFA的畫面輸入AI系統，系統會自動捕捉精彩畫面，再按製作人員要求，為不同的節目環節和發放平台，自動剪輯所需長度以及格式的精華片段。AI自動化製作，大大減輕製作壓力，可以在極短時間內完成。特別是今次世界盃在美國、墨西哥和加拿大舉行，比賽時間多是香港深夜，如果球迷無通宵「睇波」，一朝早起身看賽事精華變得特別重要。1分鐘、3分鐘和20分鐘版本的賽事精華，短時間內備妥，滿足電視、手機應用程式、社交媒體和戶外平台的需要，同時可以提升廣告價值。

聯繫球迷方面，香港電訊開發了一個AI Buddy，除了導入他們作為官方轉播平台來自FIFA的數據，加上他們轉播各地聯賽的數據，再結合AI預測代理，為不同隊伍的擁躉提供專屬的分析和預測，推介愛隊甚至對手的戰述分析和精華，增加觀眾的參與，藉此引導免費電視的觀眾購買賽事通行證。

AI衝擊電視新聞製作

對於從事電視新聞多年的我，聽完Now TV和Viu TV的世界盃「AI精華工廠」，即時聯想到電視新聞的製作，都是由記者和剪接師精選記者會、高官發言和事故現場的選句（Soundbite）和畫面，呈現給觀眾，很大程度依靠記者有多「熟書」和新聞觸覺。「AI精華工廠」未來會否演變成「AI新聞工廠」呢？

林小珍