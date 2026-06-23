甲骨文一年裁員2.1萬人 較預期更多 涉AI應用而削減職位

甲骨文（Oracle）表示，過去12個月全球員工人數減少2.1萬人，裁員規模較先前公佈的更大，當中包括因AI應用而被削減的職位。

重組成本達18億美元

甲骨文在周一提交的年度監管文件中表示，公司在營運中採用及部署AI技術，已導致並可能繼續導致員工人數減少。截至5月31日財政年度結束時，全球全職員工數目降至14.1萬人，低於一年前的16.2萬人；同時，相關人手削減帶來約18億美元重組成本。

截至5月底，甲骨文約有4.9萬名美國員工，另有約9.2萬名員工位於海外。

大建AI數據中心 龐大開支添壓

目前甲骨文正面對財務壓力，主因公司為OpenAI等客戶大舉建設AI數據中心，資本開支龐大。彭博早前報道，甲骨文今年較早時已開始裁減數千個職位，以節省現金，但公司一直未正式披露削減人手的具體規模。

完成今輪削減後，甲骨文員工數目已略低於2022年收購電子健康紀錄公司Cerner前水平。該公司當年以280億美元收購Cerner，曾新增數千名員工。