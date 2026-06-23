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Google連環失AI人才 諾獎科學家跳槽Anthropic 股價急瀉半成

商業創科
更新時間：10:38 2026-06-23 HKT
發佈時間：10:38 2026-06-23 HKT

Google母企Alphabet旗下Google DeepMind副總裁江珀（John Jumper）在社交平台X上宣布離職，並加入競爭對手Anthropic，進一步加劇兩家公司、以至OpenAI和SpaceX等對手的競爭壓力。消息更令Google（GOOGL）股周一股價跌5%，收報349.68美元。

沙澤爾跳槽OpenAI

值得留意的是，Google另一位資深研究員沙澤爾（Noam Shazeer）在上周四（18日）也宣佈離職及跳槽OpenAI。沙澤爾曾參與撰寫開創性AI論文《All you need is attention》，助長AI熱潮。

相關文章：Google天才研究員跳槽OpenAI 曾寫創世級AI論文

江珀任職近9年後離開

據外媒報道，江珀是Google AI程式碼開發團隊的關鍵成員，早前在X平台上表示，「在將近9年後，我決定離開Google DeepMind，加入Anthropic。」其後Google DeepMind發言人在一項聲明中已證實江珀離職，並感謝其對DeepMind在推動科學與AI發展貢獻，Anthropic也確認江珀將加入。

在2024年，江珀與Google DeepMind行政總裁Demis Hassabis共同獲頒諾貝爾化學獎，以表揚共同開發AI技術AlphaFold，這項技術已預測超過2億種蛋白質結構，大幅縮短生物學與醫學研究所需時間。

另據前員工透露，Google在向企業推銷AI編碼工具方面始終難以打開市場。DeepMind員工及高層近幾個月來也陸續表達憂慮，認為公司對於企業客戶在AI編碼工具上的需求，至今仍缺乏明確解決方案，而這類產品正是Anthropic與OpenAI目前的發展重點，也是近幾個月來拉抬這兩家公司市場聲勢與知名度的核心動力。

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