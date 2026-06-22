格林斯潘曾批金管局入市打大鱷 數月後轉軚稱正確 任志剛讚「名不虛傳、令人欽佩」

美國聯儲局前主席格林斯潘（Alan Greenspan）逝世，享年100歲。他任內曾與香港的財金官員意見相左，於1998年亞洲金融風暴期間，起初嚴厲批評港府入市是干預市場，但事後承認錯誤，多年來亦與金管局前總裁任志剛公開互相稱讚。

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曾批港府入市損信譽

1998年金融風暴衝擊亞洲多個市場，當時港元、港股及期貨市場持續遭受投機者大舉狙擊，國際大鱷透過雙邊操控，意圖操控利率、股票和期貨定價牟取暴利，當時港府動用1,180億元外匯儲備入市，維持金融體系穩健，捍衛聯繫匯率。不過該做法遭信奉自由市場的格林斯潘公開批評，揚言此舉最終會失敗，並損害金管局信譽。

任志剛公開反擊批評

時任金管局總裁任志剛隨即發信反駁，指格林斯潘的言論令他感到驚訝，也頗為傷心，並強調干預是為了制止「價格操縱，捍衛市場公平」。值得留意的是，事後政府及金管局的行動證明成功穩定市場並獲利，格林斯潘在6至8個月後，私下對任志剛說：「你做得對，而我當時實在過慮了。」

格林斯潘曾於1999年來港，與時任特首董建華、財政司司長曾蔭權及金管局總裁任志剛會面。

多次改稱香港做法正確 讚任志剛才能

至2009年任志剛宣佈退休時，格林斯潘更公開盛讚對方，不僅承認香港1998年的入市行動「是正確的」，更讚賞任志剛對「入市時機掌握得恰到好處。」他還稱讚任志剛是全球其中一位最有效率的央行行長，其地位不易被取代。

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任志剛常研讀格林斯潘講稿

任志剛對格林斯潘亦由衷敬佩，他在任時，曾多次在國際場合與格林斯潘會面。任志剛形容格林斯潘「名不虛傳，令人欽佩」，並直言「很喜歡聽他說話，特別是在公開場合，因為他每字每句都經過深思熟慮，要真正理解他說話的含義殊不容易」，甚至養成了研讀「格老」演講稿的習慣。不過任志剛最欣賞的是格林斯潘作為央行行長的才幹，指對方成功建立並一直維持央行政策的公信力。

格林斯潘在任期間亦曾到訪香港並會見官員，於1999年曾來港出席國際結算銀行會議，並與時任特首董建華、財政司司長曾蔭權及任志剛會面，討論香港及中國的經濟發展。其後格林斯潘亦赴北京，與時任國務院總理朱鎔基會面。