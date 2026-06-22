格林斯潘名言5句 創「非理性繁榮」 為低估次按危機認錯 今年曾批評特朗普

美國聯儲局前主席格林斯潘（Alan Greenspan）逝世，終年100歲。他作為全球經濟最具影響力的政策制定者之一，任內發言擅於含糊其辭、透過語言藝術為市場留下解讀空間，多年來不乏名言，其中於九十年代創出「非理性繁榮（Irrational Exuberance）」概念而聞名。今年他為捍衛聯儲局獨立性，亦開腔批評現任美國總統特朗普。

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「非理性繁榮」

「非理性繁榮」意指市場因過度樂觀與投機狂熱，導致資產價格嚴重偏離了其實際的經濟基本面。該術語出自格林斯潘於1996年12月發表的一場演說，當時美國股市正處於快速上漲的階段，科技股尤為強勢，但其漲勢與實體經濟的脫節引發了部分擔憂。格林斯潘直言：「我們如何知道非理性繁榮何時過度推高了資產價值，然後像過去10年日本那樣，資產價值出現意想不到的長期萎縮呢？…我們不應低估資產市場與經濟相互作用的複雜性，也不應掉以輕心。」

「如果認為我言論清楚，你一定誤會了」

作為任期歷來第二長的美國聯儲局主席，格林斯潘為了避免震動市場或在時機成熟之前不暴露聯儲局的意圖，總是用一些模稜兩可的語言來包裝自己的言論。他曾於1987年在參議院委員會發言時所言表示：「如果認為我言論清楚，你一定誤會了。」

「很晚才意識次按危機嚴重性」

格林斯潘帶領聯儲局經歷過金融危機，始終將重點放在抑制通脹而非促進充分就業。批評者對此指出，格林斯潘的低利率政策為房地產泡沫的破裂埋下了伏筆，他於金融海嘯後多次承認錯誤，低估次按危機的影響力，當時認為銀行能夠有效自我監管，「雖然我知道很多這類做法都在發生，但我直到很晚才意識到它們的影響有多嚴重，直到2005年末和2006年，我才真正明白過來。」

「沒有人能做到監管金融穩定體系的重任」

事實上，在2008年格林斯潘就認識到聯儲局影響力的局限性，他在受訪時對於應否賦予央行更多權力來監管投資銀行時，他回答：「我主要擔心的是聯儲局被賦予監管金融穩定體系的重任。我認為沒有人能做到這一點，我最擔心的是，如果聯儲局承擔了這項任務卻失敗了，那麼未來就無法預測了，這會損害中央銀行體系的信譽。」

「恐懼的規模是狂喜的數倍」

對於市場情緒，他認為傳染效應是其中主要因素，格林斯潘曾說：「恐懼和狂喜是主導力量，而恐懼的規模是狂喜的數倍，泡沫在狂喜積聚的過程中緩慢上升。然後恐懼襲來，泡沫急劇下跌。當我開始研究這一點時，我感到非常震驚。傳染效應是導致事物崩潰的關鍵因素。」

批特朗普破壞聯儲局獨立性

另外，今年年初格林斯潘與其他幾位前聯儲局和前財政部官員，簽署了一份聯合聲明，強烈批評特朗普政府對時任聯儲局主席鮑威爾進行刑事調查，在聯合聲明中表示，「對鮑威爾的刑事調查是史無前例的企圖，旨在利用檢方的攻擊來破壞聯儲局的獨立性。」