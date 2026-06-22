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屈臣氏成立brand lab孵化新品牌 加速產品推出及拓展市場

商業創科
更新時間：18:15 2026-06-22 HKT
發佈時間：18:15 2026-06-22 HKT

長和（001）旗下屈臣氏集團宣布，成立以數據驅動的品牌創建與拓展平台「屈臣氏集團brand lab」，將透過該集團全球零售生態系統發掘、培育及拓展品牌。屈臣氏指，平台建基於集團線下及線上（O+O）平台、超過1.7萬家店舖網絡及1.8億名會員消費數據，協助品牌迅速於多個市場拓展。    

專注亞洲美妝趨勢及保健護理產品

集團指出，屈臣氏集團brand lab專注於高增長產品類別，包括中日韓的亞洲美妝趨勢、成分導向護膚產品、健康與保健產品及個人護理產品。該集團亦指，過去兩年已引進超過4,800個全新品牌，平台亦成功協助多個品牌由單一市場拓展至多個市場。

全面支援brand lab品牌 提升成功率

屈臣氏指，會為加入屈臣氏集團brand lab的品牌提供全面支援，由初期市場驗證到拓展至不同市場，再領導產品類別。該集團續指，於各階段提供針對性的支援，包括市場分析、銷售網絡、品牌推廣及投資配置，確保資源投放於高潛力機會，推動品牌持續穩健增長，一方面可提升成功率，同時實現更高效及審慎的資源配置。

屈臣氏集團行政總裁倪文玲表示，屈臣氏不會等待品牌尋找市場，而是在已存在需求的真實市場環境中建立品牌，透過零售生態拓展品牌規模。

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