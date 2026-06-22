Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曦蕓居與尚至醫療策略合作 安老生活與臨床醫療整合為一 引進AI監測工具

商業創科
更新時間：17:28 2026-06-22 HKT
發佈時間：17:28 2026-06-22 HKT

長者生活社區曦蕓居宣布，與跨專科醫療集團尚至醫療達成策略合作，建立首個高端醫護聯盟，將安老生活與臨床醫療整合為一。符合資格的住戶將獲安排專屬臨床服務，包括由專業醫護人員到現場進行評估及提供適時治療，並採用先進的醫療科技與人工智能（AI）應用。

曦蕓居表示，雙方將在曦蕓居現有護理框架的基礎上，共同制定度身訂造的個人化自選護理計劃，透過跨專科醫護人員的綜合支援，為住戶在不同的健康階段，提供更連貫、整合的支援。

其士：從被動護理轉向主動模式

其士集團董事總經理譚國榮表示，隨著香港步入高齡社會，長者不再單純尋求護理安老服務，而是希望找到一個自在的環境「讓他們能繼續以有目標感，自主性及尊嚴生活。」他稱，曦蕓居推動醫療由被動照顧轉向更主動的個人化健康管理，服務亦因應每位住戶的不同需要持續調整，同時保留住戶之間的聯繫和自主選擇。

尚至醫療冀助及早識別風險

尚至醫療集團創辦人兼首席執行官劉嘉霖表示，其跨專科團隊匯聚了老人科及其他醫療專科醫生，以及各類專職醫療人員，涵蓋健康管理與預防、評估與診斷、治療，以至康復各個環節，並會引入創新的AI驅動工具，用於篩查、風險評估及持續監測，相關工具均經臨床驗證及持續改良，冀藉此建立「一個積極守護健康、及早識別風險的環境」。

另外，曦蕓居日前亦推出認知照顧、安心舒緩及中風復康三項住宿計劃，以回應不斷轉變的需要。

曦蕓居由其士集團與基督復臨安息日會港澳區會合作興建，以持續照顧退休社區（CCRC）概念為藍本，配合政府倡導的「居家安老」的施政方向，其服務模式支援住戶在同一社區內，從獨立自主生活過渡至輔助護理，實現連貫完整的照護歷程。

其士集團旗下在美國擁有25間安老院的業務組合，提供由日常生活協助、認知障礙症護理，到專業護理、暫託護理及紓緩護理的全方位服務，並將長者照護服務經驗引入香港。

2060年長者料佔香港總人口3分1

統計署數據顯示，2025年香港65歲或以上人口佔總人口25%，預計至2060年比例將上升至3分之1。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案
15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案
社會
6小時前
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
影視圈
7小時前
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
影視圈
8小時前
「周街都50K啦！」離地父母狂踩2萬起薪親生仔：「係咪諗住住劏房？」超狂背景曝光網民秒懂｜Juicy叮
「周街都50K啦！」離地父母狂踩2萬起薪親生仔：「係咪諗住住劏房？」超狂背景曝光網民秒懂｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
食用安全
10小時前
手機廣東話語音輸入失準？關閉1個隱藏設定 秒解決錯字問題 網民實測：好似真係準咗
手機廣東話語音輸入失準？關閉1個隱藏設定 秒解決錯字問題 網民實測：好似真係準咗
生活百科
2026-06-21 13:00 HKT
施可瑩離世｜生前申請成「大體老師」遺愛人間 捐遺體助醫科生學習｜即睇港大中大遺體捐贈計劃
施可瑩離世｜生前申請成「大體老師」遺愛人間 捐遺體助醫科生學習｜即睇港大中大遺體捐贈計劃
醫生教室
5小時前
錢嘉樂13歲大女錢凱晴變氣質美少女 父女依偎溫馨合照 身高超越阿媽湯盈盈
錢嘉樂13歲大女錢凱晴變氣質美少女 父女依偎溫馨合照 身高超越阿媽湯盈盈
影視圈
3小時前
美心MX兩店6.30同步結業！海怡半島/西九龍中心 港島區版圖縮減僅餘6分店...
美心MX兩店月底同步結業！海怡半島、西九龍中心租約期滿 港島區版圖縮至6分店
飲食
5小時前