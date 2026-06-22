曦蕓居與尚至醫療策略合作 安老生活與臨床醫療整合為一 引進AI監測工具

長者生活社區曦蕓居宣布，與跨專科醫療集團尚至醫療達成策略合作，建立首個高端醫護聯盟，將安老生活與臨床醫療整合為一。符合資格的住戶將獲安排專屬臨床服務，包括由專業醫護人員到現場進行評估及提供適時治療，並採用先進的醫療科技與人工智能（AI）應用。

曦蕓居表示，雙方將在曦蕓居現有護理框架的基礎上，共同制定度身訂造的個人化自選護理計劃，透過跨專科醫護人員的綜合支援，為住戶在不同的健康階段，提供更連貫、整合的支援。

其士：從被動護理轉向主動模式

其士集團董事總經理譚國榮表示，隨著香港步入高齡社會，長者不再單純尋求護理安老服務，而是希望找到一個自在的環境「讓他們能繼續以有目標感，自主性及尊嚴生活。」他稱，曦蕓居推動醫療由被動照顧轉向更主動的個人化健康管理，服務亦因應每位住戶的不同需要持續調整，同時保留住戶之間的聯繫和自主選擇。

尚至醫療冀助及早識別風險

尚至醫療集團創辦人兼首席執行官劉嘉霖表示，其跨專科團隊匯聚了老人科及其他醫療專科醫生，以及各類專職醫療人員，涵蓋健康管理與預防、評估與診斷、治療，以至康復各個環節，並會引入創新的AI驅動工具，用於篩查、風險評估及持續監測，相關工具均經臨床驗證及持續改良，冀藉此建立「一個積極守護健康、及早識別風險的環境」。

另外，曦蕓居日前亦推出認知照顧、安心舒緩及中風復康三項住宿計劃，以回應不斷轉變的需要。

曦蕓居由其士集團與基督復臨安息日會港澳區會合作興建，以持續照顧退休社區（CCRC）概念為藍本，配合政府倡導的「居家安老」的施政方向，其服務模式支援住戶在同一社區內，從獨立自主生活過渡至輔助護理，實現連貫完整的照護歷程。

其士集團旗下在美國擁有25間安老院的業務組合，提供由日常生活協助、認知障礙症護理，到專業護理、暫託護理及紓緩護理的全方位服務，並將長者照護服務經驗引入香港。

2060年長者料佔香港總人口3分1

統計署數據顯示，2025年香港65歲或以上人口佔總人口25%，預計至2060年比例將上升至3分之1。