Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

三星加大AI使用 向全球員工部署ChatGPT Enterprise和Codex

商業創科
更新時間：16:00 2026-06-22 HKT
發佈時間：16:00 2026-06-22 HKT

OpenAI宣佈三星電子正向全球員工部署ChatGPT Enterprise和Codex，以加速公司對AI的採用。根據協議，ChatGPT和Codex將向韓國三星電子所有員工及其設備體驗（DX）部門的全球員工開放，成為OpenAI迄今為止規模最大的企業級部署之一。

據外媒報道，三星電子計劃在工作中使用上述產品，包括軟件開發、行銷、產品開發及製造，以提升員工生產力與解難能力。OpenAI則表示，三星電子員工借助ChatGPT，可更有效率地執行各類知識型任務，包括資訊搜尋與分析、文件草擬、構想及解讀數據。

OpenAI又指，自2026年2月1日以來，韓國Codex的每周活躍用戶已增長近800%。此外，首爾大學近日亦開始免費向全校47,000名提供ChatGPT Edu。OpenAI亦與韓國互聯網公司Kakao合作，讓使用者能在日常通訊平台KakaoTalk群組聊天中直接向ChatGPT提問並獲得回覆。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案
15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案
社會
4小時前
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
影視圈
6小時前
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
影視圈
7小時前
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
食用安全
8小時前
手機廣東話語音輸入失準？關閉1個隱藏設定 秒解決錯字問題 網民實測：好似真係準咗
手機廣東話語音輸入失準？關閉1個隱藏設定 秒解決錯字問題 網民實測：好似真係準咗
生活百科
2026-06-21 13:00 HKT
Save Lily｜父親稱Danny情況每況愈下 盼早日團聚 母獲准留院陪伴冀餵人奶
01:59
Save Lily｜父親稱Danny情況每況愈下 盼早日團聚 母獲准留院陪伴冀餵人奶
突發
6小時前
「周街都50K啦！」離地父母狂踩2萬起薪親生仔：「係咪諗住住劏房？」超狂背景曝光網民秒懂｜Juicy叮
「周街都50K啦！」離地父母狂踩2萬起薪親生仔：「係咪諗住住劏房？」超狂背景曝光網民秒懂｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
深圳西麗塔︱關閉逾30年正式開放 前身原來是……
深圳西麗塔︱關閉逾30年正式開放 前身原來是……
灣區時事
21小時前
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
飲食
2026-06-21 12:30 HKT