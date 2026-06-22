三星加大AI使用 向全球員工部署ChatGPT Enterprise和Codex

OpenAI宣佈三星電子正向全球員工部署ChatGPT Enterprise和Codex，以加速公司對AI的採用。根據協議，ChatGPT和Codex將向韓國三星電子所有員工及其設備體驗（DX）部門的全球員工開放，成為OpenAI迄今為止規模最大的企業級部署之一。

據外媒報道，三星電子計劃在工作中使用上述產品，包括軟件開發、行銷、產品開發及製造，以提升員工生產力與解難能力。OpenAI則表示，三星電子員工借助ChatGPT，可更有效率地執行各類知識型任務，包括資訊搜尋與分析、文件草擬、構想及解讀數據。

OpenAI又指，自2026年2月1日以來，韓國Codex的每周活躍用戶已增長近800%。此外，首爾大學近日亦開始免費向全校47,000名提供ChatGPT Edu。OpenAI亦與韓國互聯網公司Kakao合作，讓使用者能在日常通訊平台KakaoTalk群組聊天中直接向ChatGPT提問並獲得回覆。