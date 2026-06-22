騰訊旗下微信測試AI助手「小微」 主要採用自家WeLM模型

騰訊（700）正加快在微信加入AI功能。微信今日（22日）表示，已向小量用戶開放測試全新AI助手「小微」，用戶可透過文字或語音與該服務互動，還可以透過存取小程式幫助用戶完成各種任務。

部分查詢或調用DeepSeek

騰訊客服另發聲明指，「小微」主要使用微信自家大語言模型WeLM，但在處理部分查詢時，亦會調用DeepSeek模型。

彭博指出，騰訊在AI模型能力及用戶採用率方面，暫時落後於字節跳動及阿里巴巴（9988）等同業。雖然騰訊近年持續加大AI投入，但市場仍關注其AI成果能否真正轉化為收入增長。

隨着中國科技公司加速將AI代理及大模型功能整合至超級應用，平台之間的競爭亦愈趨激烈。阿里旗下螞蟻集團早前亦正在支付寶內測AI代理，用戶可透過該功能預約叫車、點外賣等。