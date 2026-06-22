陳茂波稱本港註冊基金首季錄千億淨流入 國際資金持續加碼香港

財政司司長陳茂波表示，過去一年流入本港註冊基金的淨資金達3,500億元，今年首季再錄近1,000億元淨流入，反映國際資金正持續加碼配置香港，並對本港資產管理平台投下信任一票。

不再是全球資本「路過」市場

他在香港投資基金公會40周年年度會議致辭時指出，香港已不再只是全球資本「路過」的市場，而是逐步成為全球投資者可信賴的資金管理平台。面對全球資本配置重整，以及中國科技企業加快融入全球供應鏈，香港可憑普通法制度、具國際認受性的監管框架、專業市場中介及中央支持，鞏固國際資產管理中心地位。

陳茂波又稱，港府未來將從產品、基建及互聯互通三方面加強競爭力，包括擴闊投資產品廣度與深度、完善多資產託管及跨境結算基建，以及深化與內地及海外市場聯繫。他提到，本港交易所買賣產品數目過去兩年已由不足180隻增至逾240隻，資產管理規模接近6,500億元，8月亦將推出國債期貨，配合債券通及互換通，為人民幣資產提供更完整風險管理工具。

黃天祐提醒：數量並不等同價值

不過，證監會主席黃天祐則在會中提醒，香港雖已位居全球最大跨境資產管理中心，但「數量並不等同價值」，未來須朝「最具影響力中心」進發。他指出，ETF及被動投資雖有助降低成本，卻可能令基金經理缺乏誘因推動企業管治，形成「搭便車」效應，削弱市場盡職治理能力。

黃天祐亦表示，留意到本港機構投資者普遍較少在股東大會積極發聲，部分更以股權集中為由淡化責任。他呼籲業界未來十年將焦點由「量」轉向「質」，把股東大會重新定位為核心參與平台，透過更積極的盡職治理，以提升香港資本市場的長遠競爭力。