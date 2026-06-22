紅籌公司獲批上市審批慢 會計師稱零售股較難 曾有奶茶店上市後不斷派息

內地收緊紅籌公司境外上市早有端倪，有會計師透露，在過去約一年，相較於H股架構，紅籌公司獲批內地境外上市備案通知書的速度明顯地較慢。因此，除非可解釋搭建紅籌架構的歷史原因和商業理由，否則都會建議大部分公司不要採用紅籌架構上市。

他提及，經營零售業務的紅籌公司更難取得境外上市批准，過去數年很少零售公司在內地掛牌，因為監管機構推崇科技性較強的企業；其次，有連鎖奶茶店在來港上市前派息，上市後亦不斷派息，惹來內地監管機構的關注。

被問及內地監管機構會否直接要求企業拆除紅籌架構，該位會計師解釋，內地通常是以窗口指導形式，或者會「拖你好耐」，因為以紅籌方案上市依然是合法合規。他指出，這些企業都會依照指引，拆除架構，因為有資金和海外發展需求。

老鄉雞曾被問離岸架構合規性

外媒早前引述消息稱，多間公司擬在海外上市前拆除紅籌架構，當中包括內地中式快餐連鎖店「老鄉雞」。老鄉雞去年1月首次遞表申港上市，本報翻查資料顯示，在老鄉雞進行內地境外上市備案的過程中，中證監於去年3月就關於搭建離岸架構及返程併購的合規性，要求老鄉雞說明發行人搭建離岸架構和返程投資涉及的外匯登記、境外投資等監管程序具體履行情況。

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