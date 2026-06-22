Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

紅籌公司獲批上市審批慢 會計師稱零售股較難 曾有奶茶店上市後不斷派息

商業創科
更新時間：11:43 2026-06-22 HKT
發佈時間：11:43 2026-06-22 HKT

內地收緊紅籌公司境外上市早有端倪，有會計師透露，在過去約一年，相較於H股架構，紅籌公司獲批內地境外上市備案通知書的速度明顯地較慢。因此，除非可解釋搭建紅籌架構的歷史原因和商業理由，否則都會建議大部分公司不要採用紅籌架構上市。

他提及，經營零售業務的紅籌公司更難取得境外上市批准，過去數年很少零售公司在內地掛牌，因為監管機構推崇科技性較強的企業；其次，有連鎖奶茶店在來港上市前派息，上市後亦不斷派息，惹來內地監管機構的關注。

被問及內地監管機構會否直接要求企業拆除紅籌架構，該位會計師解釋，內地通常是以窗口指導形式，或者會「拖你好耐」，因為以紅籌方案上市依然是合法合規。他指出，這些企業都會依照指引，拆除架構，因為有資金和海外發展需求。

老鄉雞曾被問離岸架構合規性

外媒早前引述消息稱，多間公司擬在海外上市前拆除紅籌架構，當中包括內地中式快餐連鎖店「老鄉雞」。老鄉雞去年1月首次遞表申港上市，本報翻查資料顯示，在老鄉雞進行內地境外上市備案的過程中，中證監於去年3月就關於搭建離岸架構及返程併購的合規性，要求老鄉雞說明發行人搭建離岸架構和返程投資涉及的外匯登記、境外投資等監管程序具體履行情況。

相關文章：部份紅籌企業來港IPO遇阻 科律：非一刀切要拆除架構 兩類公司較危險

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
Save Lily｜Danny發燒急送東區醫院 或須接受脊椎穿刺手術 父親：非常擔憂
Save Lily｜Danny發燒急送東區醫院 或須接受脊椎穿刺手術 父親：非常擔憂
突發
10小時前
關閉逾30年的深圳西麗塔，再次免費開放。深圳微時光
深圳西麗塔︱關閉逾30年正式開放 前身原來是……
灣區時事
17小時前
Save Lily｜父親稱Danny情況每況愈下 盼早日團聚 母獲准留院陪伴冀餵人奶
Save Lily｜父親稱Danny情況每況愈下 盼早日團聚 母獲准留院陪伴冀餵人奶
突發
1小時前
將軍澳黑裙女霸氣等車 單拖搬高過頭「貼身神物」直落月台 網民見一細節驚呼：搬去邊度都污糟｜Juicy叮
將軍澳黑裙女霸氣等車 單拖搬高過頭「貼身神物」直落月台 網民見一細節驚呼：搬去邊度都污糟｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
食用安全
4小時前
高海寧拍戲被掌摑一巴即入院：擘唔大個口 笑容亦受影響 馬國明好奇打人者身份丨一周星星
高海寧拍戲被掌摑一巴即入院：擘唔大個口 笑容亦受影響 馬國明好奇打人者身份丨一周星星
影視圈
12小時前
初級大人必學！用完電器要拔走插頭？慳電兼防火 即睇4款高危家電
初級大人必學！用完電器要拔走插頭？慳電兼防火 即睇4款高危家電
食用安全
19小時前
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
飲食
23小時前
過度依賴手機文字、語音訊息或會逐漸削弱面對面的溝通能力。iStock
電話過敏︱調查：逾4成千禧Z世代不接電話 近6成致電前寫對話「劇本」
即時國際
18小時前
無葉風扇比傳統風扇更降溫？達人拆解4大差異 附清潔貼士保風力/延長使用壽命
無葉風扇比傳統風扇更降溫？達人拆解4大差異 附清潔貼士保風力/延長使用壽命
食用安全
22小時前