亞馬遜擬售自研AI晶片 劍指Nvidia主導地位

美國《巴倫周刊》報道，亞馬遜 (Amazon)證實正與潛在客戶洽談出售人工智能 (AI) 晶片，劍指目前仍由Nvidia主導的蓬勃市場。

亞馬遜雲端運算事業AWS(Amazon Web Services)AI負責人 Peter DeSantis 表示，公司已開始與有意採用自家Trainium客製化晶片的潛在客戶展開討論，但並未透露正在洽談的客戶名單。公司發言人表示，這些討論目前仍在「探索性的早期討論階段」，但證實客戶確實展現了相關興趣。

布局晶片業務逾十年

亞馬遜布局晶片業務已有超過十年歷史。2015年，AWS收購半導體新創公司 Annapurna Labs，為後續發展奠定基礎。此後，Trainium AI 加速晶片已成為 AWS 資料中心的重要組成，包括 Anthropic 在內的客戶，已支付數千億美元使用這些晶片。

若未來進一步向其他企業資料中心銷售 Trainium，亞馬遜將直接與 GPU 供應商競爭，包括Nvidia與超微 (AMD)。

亞馬遜股價上周四上漲2.9%，收報244.39美元。