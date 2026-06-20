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微信灰度測試AI助手小微 傳可一句話生成小程序

商業創科
更新時間：17:12 2026-06-20 HKT
發佈時間：17:12 2026-06-20 HKT

有內地網民近日發現騰訊（700）旗下微信新增了名為「小微」AI工具，內媒向騰訊客服求證，獲確認智能助手微信小微，是微信團隊在小範圍內測的原生AI助手，正進行「灰度測試」。

有網民表示，近日打開微信後，在主頁面左上角新增綠色標識，點擊進入後顯示名為「小微」的AI工具，頂部標注「測試版」。

微信客服表示，小微支持通過文字或語音對話操作微信原生功能，例如調整設置、發送消息、撥打電話等。小微目前使用多個AI模型，包括騰訊自研及開源優質模型。目前微信小微的灰度測試覆蓋多個系統，具體參與資格請以實際頁面顯示為准。

另外，內媒報道指小微的功能還支持聊天、文件總結、提醒設置、音樂推薦以及根據自然語言創建個性化小工具。值得留意是，「小微」設有「一句話生成小程序」功能，用戶可直接輸入指令，小微會生成具備基本頁面、記錄按鈕等元素的可用小程序雛形。用戶還能進一步要求修改風格。不過，目前生成的小程序僅限用戶自己使用，暫不支持分享給他人。
 

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