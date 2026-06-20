特朗普稱不再視Anthropic為國安威脅 讚阿莫迪反應迅速及負責任

美國總統特朗普表示，他不再視人工智能公司Anthropic為國家安全威脅。他周五在Axios訪問中，被問及是否將Anthropic或其行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）視為國家安全威脅時，特朗普回答：「嗯，現在不是，但一周前，也許是。」

特朗普上周下令Anthropic禁止外國人訪問其最先進AI 模型 Fable 5 和 Mythos 5，該公司隨即停止了所有用戶的使用權限。據報Anthropic的高級技術人員本周較早時間原定與特朗普政府官員會面，討論有關其最先進 AI 模型 Fable 5 和 Mythos 5 的外國使用爭議。

特朗普G7曾晤阿莫迪

特朗普在訪問中表示，阿莫迪對政府的出口管制指令「反應非常迅速」且「負責任」。報道指，特朗普本周與其他七國集團（G7）領導人在法國的峰會上會見了包括阿莫迪在內的科技公司高層。

不過，報道指特朗普並未排除動用《國防生產法》（Defense Production Act）的緊急權力來針對Anthropic。特朗普表示：「我有權力使用很多工具，但我不確定是否需要這麼做。」

Anthropic感謝美國政府

Anthropic發言人回應該訪問指：「感謝政府在此事上的持續合作，並致力於與他們攜手努力，盡快解決問題。我們將繼續致力於共同目標，即保護關鍵基礎設施，並確保美國在人工智慧領域保持領先。」

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