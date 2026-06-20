星巴克香港辦公室傳裁員兩成 涉監管亞太業務人手

據彭博引述知情人士報道，星巴克（Starbucks）在倫敦和香港辦公室進行裁員，其中在香港裁減約20%的員工，即大約60個職位，該辦公室主要負責監管中國和日本以外的亞太地區業務。倫敦辦公室也裁撤了約120個職位，該辦公室是星巴克在歐洲、中東和非洲的總部。星巴克現時正賦予第三方特許經營商更大的自主權，以經營其北美以外的門市。

倫敦辦公室裁約120個職位

星巴克一直在重組企業團隊，以削減成本並精簡管理層級及專注於協調工作的職位。隨著推出新產品、改造行銷策略以及推行門店翻新計劃，公司銷售額近期從長期低迷中回升。截至3月29日的財政季度，星巴克國際業務的可比銷售額增長了約3%，連續三個季度實現增長；星巴克的股價今年來也上升約20%。

報道指，除了5月發佈的全球重組公告外，星巴克拒絕進一步置評，當時公司宣布了美國最新一輪裁員，並表示正在審查其國際企業團隊。

中國業務已建立合資企業

在北美以外，星巴克正逐步退出直營門市模式，改由特許經營商更大程度地掌控業務，以便釋放更多時間和資金，用於美國本土的自營門店。公司表示希望將國際門市數量翻倍至約40,000間，主要依靠第三方合作夥伴。另外，星巴克去年已在中國業務上建立合資企業，並正在研究日本業務其他前景選項。

作為星巴克重組計劃的一部分，該公司正在將部分工作職責轉移給特許經營商，或由西雅圖等辦公室的企業團隊負責，這些團隊服務於多個地區。目前尚未清楚倫敦辦公室將保留多少員工。

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