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國泰貨運引入華民航空A330貨機 料第四季交付

商業創科
更新時間：21:43 2026-06-18 HKT
發佈時間：21:43 2026-06-18 HKT

國泰航空（293）旗下全貨運航空公司華民航空宣布，已與飛機租賃公司Air Transport Services Group旗下Cargo Aircraft Management簽訂協議，以長期租賃形式引入一架空中巴士A330P2F改裝貨機。新貨機預計於今年第四季交付，進一步擴展貨運機隊規模，並強化區域航空貨運網絡。

華民航空營運 服務國泰貨運航點

華民航空目前營運14架全A330F貨機，主要為DHL Express提供優先速遞服務，同時為國泰貨運提供額外運力。國泰表示，該新租用的A330P2F貨機將由華民航空營運，主要負責國泰貨運前往中國內地及其他區域航點的貨機服務。

國泰貨運董事彭德明指出，現時正積極擴展貨機機隊以配合運力增長計劃，新引入的A330貨機能與國泰貨運未來接收的A350F新一代貨機產生協同效應，令該集團在建構區域貨運網絡時更具彈性，同時鞏固香港作為全球領先航空貨運樞紐的地位。

國泰貨運的機隊擁有20架波音747貨機，上月公布行使購買權，增購兩架空中巴士A350F貨機，連同於2023年公布訂購的6架同型號貨機，國泰貨運就A350F貨機的總訂單數量將增至8架。

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