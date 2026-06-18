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摩通香港員工傳停用Anthropic Claude AI 涉條款措辭

商業創科
更新時間：21:14 2026-06-18 HKT
發佈時間：21:14 2026-06-18 HKT

英國《金融時報》引述消息人士報道，摩根大通已停止其香港員工訪問人工智能公司Anthropic的AI模型，將Claude從內部認可的大型語言模型清單中移除。摩通拒絕置評，Anthropic未回應。

報道指，摩通香港員工無法再從內部提供、已核准的LLM清單中存取Claude模型，決定基於Anthropic與摩通簽署的授權協議中的使用條款措辭。

高盛早前已禁香港員工使用

摩通是繼高盛後另一間禁止香港員工使用Claude的華爾街大行。今年4月，高盛已禁止其香港銀行家使用Claude。有報道指出，高盛與Anthropic磋商後，對合約嚴格解讀，認為根據合約香港員工不應使用Anthropic產品，但有關決定不包括與其他AI供應商如OpenAI的合約。Anthropic發言人當時表示，Claude從未在香港獲得正式「支持」。

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