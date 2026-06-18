迷策略推亞洲首個上市收藏卡融資服務 可抵押Pokémon Card

由9GAG團隊創立的迷策略（2440）宣布，將於今年第四季推出旗下全新收藏卡融資服務「Grade10 Finance」，成為亞洲首家推出同類融資服務的上市公司。該服務旨在為收藏卡營運商及藏家提供流動資金，讓收藏卡從靜態資產轉化為具備流動性的金融資產。

貸款涉真偽鑑定及估值

「Grade10 Finance」首階段將接受寶可夢卡（Pokémon Card）、海賊王卡及運動卡等熱門高端收藏卡作為抵押品。用戶可透過線上平台提交申請，經專家團隊進行真偽鑑定、估值及風險評估後，即可獲批貸款。迷策略指出，相較於歐美市場，香港的機構級收藏卡融資服務目前仍處於早期發展階段，期望藉此搶佔亞洲市場的增長先機。

迷策略行政總裁陳展程表示，收藏卡市場正加速走向資產化與機構化，逐漸成為部分藏家資產配置的一部分。他亦指出新服務是回應市場對收藏品流動性的需求，公司將結合香港的合規框架與專業評級完善行業基建。

近年全球交易卡市場規模持續擴大，該市場預計將由2024年的158億美元，增長至2030年的235億美元。而隨着收藏卡逐漸具備投資屬性，相關的金融服務需求亦隨之上升。迷策略近年積極佈局收藏品業務，除舉辦大型卡展外，早前亦推出了保管庫、AI查價工具，以及投資寶可夢卡的代幣化基金，逐步構建其收藏卡生態圈。