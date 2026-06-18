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Google天才研究員跳槽OpenAI 曾寫創世級AI論文

商業創科
更新時間：17:59 2026-06-18 HKT
發佈時間：17:59 2026-06-18 HKT

Alphabet旗下Google傑出研究員Noam Shazeer今日（18日）在社交平台X上宣布離職，加入競爭對手OpenAI。

加入OpenAI主掌模型核心 


OpenAI研究總監Mark Chen表示，Shazeer將負責公司 AI 架構研究，主責模型建構的核心技術。此前，Google正面臨著來自OpenAI、Anthropic及馬斯克旗下SpaceX的多方競爭壓力 ，Shazeer的加入，對正致力於在IPO前進一步突破模型複雜度的OpenAI或成為助力。

近幾個月，市場看好Google在AI模型、自研晶片，以及覆蓋數十億用戶的消費級應用等領域的布局，股價隨之大漲，4月一度最高收於399.04美元。然而，在企業端的AI編碼工具市場，Google則明顯落後。此外，多位前員工透露，研究人員經常得先應付繁複的內部政治角力，才能取得運算資源。

根據沙澤爾個人網站介紹，他於2000年加入Google，負責搜尋引擎拼字糾錯和廣告技術，並參與撰寫2017年Google里程碑式AI研究論文《注意力就是一切》。

2021年，Shazeer因不滿Google在發布融合生成式AI產品的進展速度，離職創立了聊天機器人新創公司Character.AI。2024年，作為一項估值25億美元的授權協議的一部分，沙澤爾重返Google，聯合領導旗艦AI模型Gemini的研發。

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