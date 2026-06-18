港銀去年總收入增逾5% 畢馬威：不良貸款率料明年回落 業界需順應結構轉型

畢馬威最新發布的《2026年香港銀行業報告》指出，香港銀行業在 2025年錄得穩健的整體業績，盈利按年增長3.2%至2900億元，總體收入則增5.1%至5800億元。展望未來，利率前景不明朗、商業房地產市場持續疲弱，以及存款競爭加劇等挑戰，或會對銀行盈利能力構成壓力。

嚴打跨境違規投資影響不大

就近期內地打擊非法跨境投資活動及本港監管機構相應採取收緊措施，畢馬威中國香港特別行政區銀行業高級合夥人馬紹輝（Paul McSheaffrey）認為有關舉措影響不大，因舉措只針對個人非法跨境投資，並非限制資本流動，中央仍將香港定位為國際金融中心，並利用香港作為超級聯繫人支持中資企業出海，所以長遠對香港銀行業前景仍樂觀。至於本港銀行財富管理業務所受措施帶來的影響，他指這視乎銀行而定，但相信措施對高淨值客戶相關財管業務沒甚影響，不過會造成短期負面情緒。

他又指隨著本港銀行完成處理個別商業房地產公司的問題貸款，料銀行業的不良貸款率將於明年回落。

畢馬威最新的香港銀行業報告指出，去年全港持牌銀行的總資產按年增長7.1%至 26 萬億元，而扣除減值前營運利潤上升 5.5%至 3370億元。儘嘗減息效應浮現導致淨息差收窄，本港銀行業的資產負債表依然展現出良好韌性。惟未來銀行盈利能力或受壓，故維持優質的資產質素及審慎的風險管理，對保障盈利和保持資產負債表韌性仍然至關重要。

報告強調，香港銀行業下一階段的增長動力，將愈來愈取決於各銀行能否順應當前正在發生的結構性轉變。而香港的固定收益及貨幣市場、轉型金融均為未來的重要機遇。

倡建完整黃金價值鏈

畢馬威中國香港特別行政區銀行業及資本市場主管合夥人宋家寧表示，建立完整的黃金價值鏈，是香港固定收益及貨幣市場發展的重要延伸，亦為銀行業帶來涵蓋融資、託管、結算，以及為國際及內地客戶開發創新產品等多元機遇。

馬紹輝稱，本港銀行業的前景較以往更受結構性轉變所影響。在淨息差等傳統收入來源持續受壓的環境下，能把握資本市場、轉型金融及科技驅動銀行服務等領域所湧現的新機遇，並維持穩健管治、信任與韌性的銀行，將更有能力實現可持續增長。

此外，報告指人工智能（Al）的應用正邁向新階段。當銀行逐步由零散的AI試點項目走向大規模應用，最大的挑戰已不再是技術本身，而是如何建立完善的管治架構、模型風險管理及問責機制，以支持AI在整個機構內安全而有效地擴展。