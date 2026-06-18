證監會公佈5年期國債期貨8月3日推出 港交所：產品詳情將適時公布

證監會今日（18日）宣布，計劃於8月3日推出5年期國債期貨。證監會表示，經評估市場需求及宏觀環境後，5年期國債被選為首先在港交所買賣的國債期貨合約的相關資產。港交所表示，5年期國債期貨的產品詳情將適時公布。

近年來，國際投資者穩步增持中國國債，尤其是通過債券通的渠道。截至今年5月底，外國投資者持有的中國國債規模已達約2萬億元人民幣；在香港推出國債期貨，能提供有效的離岸對沖工具，滿足市場日益增長的國債風險管理需求，從而進一步便利投資者參與內地國債市場。

鞏固港固定收益及離岸人幣樞紐

證監會行政總裁梁鳳儀指出，國債期貨推出正切合資產管理公司對人民幣固定收益投資的多元需求，並可鞏固香港作為區域固定收益及離岸人民幣樞紐的關鍵角色 。

證監會主席黃天祐表示，推出國債期貨亦是香港在金融領域對接國家「十五五」規劃、進一步推進與內地金融市場互聯互通的重大舉措。此舉也是香港助力人民幣國際化，並發展為全球固定收益及貨幣市場中心的里程碑。證監會感謝中央政府、人民銀行及中證監支持在港推出此產品。

固收及貨幣產品生態圈建設里程碑

港交所歡迎證監會的宣佈，主席唐家成表示，5年期國債期貨除了是香港市場的首隻國債期貨，也是香港固定收益及貨幣（FIC）產品生態圈建設的一個重要里程碑，港交所將繼續與業務夥伴緊密合作，確保國債期貨的順利推出，進一步促進中國與國際市場之間的雙向資本流動。

港交所集團行政總裁陳翊庭表示，推出國債期貨是香港交易所豐富人民幣產品和固定收益產品的一大重要舉措。作為債券通的重要補充，國債期貨將和成功運作的互換通一起為投資中國債市的境外投資者提供高效的風險管理工具，進一步支持香港市場人民幣産品生態圈的發展，鞏固香港作為全球領先離岸人民幣樞紐的地位。

港交所表示，此前推出了一系列的人民幣産品和中國投資産品，包括滬深港通、債券通、互換通和MSCI中國A50互聯互通指數期貨等，國債期貨將與這些產品形成互補，豐富香港交易所的産品生態圈，讓投資者可以更加高效地管理投資中的人民幣利率風險，從而吸引更多國際投資者參與中國的股票及債券市場，並進一步拓寬香港市場的投資和風險管理機遇。2017年推出的債券通，是香港與內地市場互聯互通機制的重要一環，便利國際投資者參與中國債券市場。2023年推出的「互換通」讓國際投資者可以投資內地的人民幣利率互換市場。境外機構持有中國銀行間市場債券的規模不斷上升，已從2017 年 6 月 的8000億元人民幣，增長至 2026年 5月的3.2萬億元人民幣。

