特朗普稱蘋果將夥英特爾造晶片 美政府入股英特爾9個月賬賺逾600億美元

美國總統特朗普在自家社交平台Truth Social發文表示，蘋果（Apple）已同意與英特爾（Intel）合作，在美國設計及生產晶片，成為美國政府推動半導體製造回流的最新進展。受利好消息刺激，英特爾盤前股價升逾8%，目前報131.23美元。

助蘋果分散台積電依賴

據路透社報道，若蘋果與英特爾合作成事，將有助蘋果分散晶片製造基地，並取得更多產能。蘋果目前高度依賴台積電生產先進晶片，但台積電先進製程產能需求強勁，尤其受到英偉達（Nvidia）及AMD等AI晶片廠商爭搶。

《華爾街日報》早前於5月報道，英特爾與蘋果經過逾一年磋商後，已達成初步協議，將為蘋果生產部分晶片。

特朗普：蘋果同意與英特爾合作

特朗普在帖文中表示，美國發明了全球依賴的科技，並提到外界熟悉的「英特爾 Inside」。他批評過往政府讓台灣及其他地區「搶走」美國半導體工廠，又稱美國需要將半導體產業帶回本土。

他表示，美國「設計一切」，但現時必須在美國本土生產晶片。他又提到，美國政府先協助英偉達與英特爾合作生產晶片，其後馬斯克同意興建與英特爾技術團隊共同設計的TerraFab晶片工廠，而最新一步是蘋果同意與英特爾合作，在美國設計及製造晶片。

英特爾市值9個月增加5000億

特朗普又表示，美國政府去年協助英特爾，並換取其10%股份。他稱，當時英特爾市值約1,000億美元，現時已超過6,000億美元，9個月內市值增加逾5,000億美元，美國政府持有的股份價值已超過600億美元。

他在帖文中反問，政府持有英特爾10%股份究竟是太多還是太少，又稱「上一次有總統為美國賺錢是甚麼時候？」

英特爾18A進入初步生產

英特爾本周較早前表示，新一代製造技術18A已進入初步量產階段，並稱預計中央處理器需求強勁。對英特爾而言，若取得蘋果訂單，將從全球最大的消費性電子產品公司之一獲得穩定的需求，有助提升市場對其代工能力的信心。