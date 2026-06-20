太古城母女墮樓悲劇敲警鐘 在職照顧者壓力爆煲 企業可否看見「下班後的員工」｜吳慧琪

太古城一名48歲母親與12歲女兒雙雙墮樓身亡，事件令人痛心。這宗悲劇，不應只被視為一則社會新聞，而應成為我們重新審視「在職母親」處境的一面鏡子。

一名每日同時應付工作、家庭、子女照顧與情緒責任的婦女，究竟是如何一步一步走到絕望邊緣？當一個人長期被多重角色拉扯，卻沒有足夠支援，崩潰往往不是突然發生，而是壓力日積月累後的結果。

雙重角色下的疊加式崩潰

在職母親承受的壓力，並不是簡單的「工作壓力」加上「家庭壓力」。更多時候，那是一種互相放大的疊加效應。

心理學有所謂「壓力堆疊模型」（Stress Stacking Model），意思是當多個壓力來源同時出現，而中間又缺乏緩衝，壓力總和往往會遠高於各部分相加。因為一個領域的壓力，會削弱人應付另一個領域的能力。

對許多在職母親而言，她們每天面對的，往往是三種相互纏繞的壓力。

一：實質壓力。工作時數長、家務負擔重、子女學業與課外活動安排、家庭開支、長輩照顧，全部都需要時間和精力。統計處數據曾顯示，在職女性每周花在家務及照顧家人的時間，平均較在職男性多出近一倍。換言之，下班並不代表真正休息，而只是進入另一個崗位。

二：情緒勞動壓力。在公司，她們要表現得專業、冷靜、可靠；回到家，又要成為溫柔、有耐性、無條件付出的母親。這種雙重情緒勞動（Emotional Labor）長期累積，容易導致情緒耗竭，而情緒耗竭正是職業倦怠的核心維度。

三：歸因壓力。傳統社會觀念仍普遍預期「母親是主要照顧者」。一旦子女、家庭或照顧安排出現問題，外界甚至當事人自己，都很容易把責任歸咎於母親。久而久之，這種內化的自責會形成「我永遠做得不夠好」的壓力循環。

當實質壓力、情緒壓力與自責感同時升至高位，而身邊又缺乏有效支援，人便有機會跌入心理學所說的「崩潰區」。在這個狀態下，人的認知會變得狹窄，看不到問題的其他解決方法，只能看見最壞、最絕望的選項。

當照顧者忘記照顧自己

在職母親最常見的自我照顧問題，往往不是「不願意」，而是「沒有空間」。

她們的日程表上，只有「工作時間」和「家庭時間」，卻幾乎沒有「我的時間」。自我照顧的失守，通常從以下信號開始：

一：睡眠剝削。照顧者往往是最後一個睡、最早一個醒的人。長期睡眠不足會削弱前額葉皮層的判斷力，使人更容易陷入負面思維循環。

二：情緒隔離。當一個人不再與朋友聯絡、不再分享感受，那不是「堅強」，而是情感系統正在關機。

三：身體忽視。不按時吃飯、不看醫生、取消一切為自己而做的預約。身體變成最後一個被照顧的項目。

四：失去愉悅感。過去喜歡的事情不再有興趣，心理學上稱為「快感缺乏」（Anhedonia），是憂鬱症的核心症狀。

許多在職母親即使痛苦到極點，也未必會說出口。因為她們太習慣「頂住」，太習慣告訴自己「不可以倒下」。

企業是否看見「下班後的員工」？

心理學中的「工作－家庭衝突」（Work-Family Conflict）理論指出，當工作角色與家庭角色的要求互相排斥，壓力會呈幾何級數上升。僱主若缺乏敏感度，便會成為壓力的加害者而不自知。

當然，照顧者不限於母親，被照顧的也不只是子女。有人照顧長者，有人照顧長期病患家人，有人照顧有特殊教育需要的孩子。他們白天是員工，下班後則是照顧者，長期在兩個身份之間奔走。

近年不少企業已開始推出照顧者關懷措施，例如引入僱員輔助計劃（EAP）、增設家事假、容許彈性上班或在家工作、將員工福利延伸至家人，安排員工調動至近家的分店上班等。這些措施未必需要巨大成本，卻能在關鍵時刻為員工提供喘息空間。

除此之外，企業亦可從三個方向加強支援。

一：照顧者賦能。企業可透過工作坊、講座或手冊，提升員工照顧別人及照顧自己的能力，例如照顧SEN/長者/長期病患者的知識、自我身心舒緩的技巧等。

二：管理者培訓。管理層及前線主管應學習識別員工的情緒警號，例如頻繁請假、工作表現突然下滑、社交退縮、情緒明顯轉變等。及早發現，才有機會及早關心和介入。

三：引入職場專業支援。企業可與社福機構協作，在工作間舉辦照顧者互助小組，安排社工到場提供輔導，由顧問為企業作人事政策諮詢等。例如將於8月1日推出的《CareForward——在職「護」航者計劃》，正是為企業提供免費的在職照顧者支援服務。

一句主動關心或能救回一個家庭

太古城母女的離開，是一個沉重而巨大的警號。每一名在職照顧者，不論男女，都是帶著多重角色在生活中努力支撐的普通人。

如果你是僱主，請重新審視公司的員工支援政策。彈性安排、家事假、輔導支援，甚至只是一句主動關心，都可能在某個低谷時刻，讓一個人感到自己並非孤立無援。

吳慧琪

基督教家庭服務中心「盈力僱員服務顧問」主管

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