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金管局擬上調銀行牌照費23%至75萬元 政府：不影響港金融競爭力

商業創科
更新時間：14:07 2026-06-18 HKT
發佈時間：14:07 2026-06-18 HKT

港府昨日（17日）向立法會作出提交決議案的預告，以調整《銀行業條例》下各項與銀行牌照、設立分行及本地代表辦事處，以及核准貨幣經紀註冊相關的費用。其中，金額最大的銀行牌照費，建議由現時的61萬元提高至75萬元，加幅23%。

至於設立銀行的本地分行的費用、維持經營銀行的本地分行的年費，均建議由現時2.9萬元，提升至3.6萬元，增幅為24%。設立銀行的海外分行的費用、維持經營銀行的海外分行的年費，建議由現時5.8萬元增至6萬元，增幅3%。

料對受影響金融機構影響輕微

政府發言人表示，在提出建議時，金管局已考慮相關因素，包括總體物價通脹、其他地區的相應收費水平、金融機構營運成本等，並已評估及考慮對香港作為國際金融中心的競爭力的影響。由於牌照費總額佔認可機構和核准貨幣經紀的總營運開支很小部分，預計對受影響的金融機構影響輕微，亦不會影響香港的金融競爭力。視乎立法程序，政府將於7月8日在立法會動議有關決議案。
 

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